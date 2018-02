Boisko czy zmiana? Pop zarządza głosowanie!

Nie ma drugiego trenera takiego jak Gregg Popovich. Tym razem szkoleniowiec San Antonio Spurs w trakcie meczu przeprowadził… głosowanie nad tym, czy zmienić Patty’ego Millsa.

Do zdarzenia doszło w trakcie sobotniego meczu z Golden State Warriors (105:122). Podczas przerwy na żądanie, Popovich zaproponował, aby zagłosować za tym, czy zaufać Millsowi i zostawić go na boisku – mimo dwóch wcześnie złapanych przewinień. Wszystkie 5 osób, asystenci i sam Mills podnieśli ręce za jeszcze jedną szansą dla gracza.

„Lubię was chłopaki!” – powiedział zadowolony zawodnik po głosowaniu i mógł wrócić do gry.

Finał tej historii? Patty Mills w drugiej kwarcie ten trzeci faul jednak popełnił i wtedy został już posadzony na dobre.