Bomba transferowa – Irving w Bostonie za Thomasa!

Nieoczekiwany zwrot akcji – Kyrie Irving przechodzi z Cleveland do Boston Celtics za Isaiaha Thomasa i wartościowe dodatki. Kto wyszedł lepiej na tym transferze?

To była szokująca noc w NBA. Najsłynniejsi dziennikarze amerykańscy prześcigali się na newsy, wyścig wygrał Shams Charania, który najszybciej doniósł o rozmowach, a później o porozumieniu między klubami.

W zamian za Kyrie Irvinga, Celtics przekazują Cavs Isaiaha Thomasa, Jae Crawdera, Ante Zizica oraz niechroniony pick od Brooklyn Nets z draftu 2018.

Cleveland and Boston have agreement on deal to send Kyrie Irving to the Celtics for Isaiah Thomas package to Cavs, sources tell The Vertical — Shams Charania (@ShamsCharania) August 22, 2017

Kibice Celtics mogą być zadowoleni – Danny Ainge w końcu zrealizował „ten transfer” i ściągnął do Bostonu gwiazdę, która razem z Gordonem Haywordem i Alem Horfordem stworzy kolejną „wielką trójkę”.

Cavaliers byli pod ścianą, wobec żądań chcącego odejść Irvinga, a zwykle nie jest to łatwa pozycja w negocjacjach. Rozgrywający Cleveland to obecnie bardziej wartościowy gracz niż Thomas, ale bogaty pakiet zaoferowany przez Boston (Crawder – wreszcie jakiś dodatkowy obrońca!) powoduje, że wicemistrzowie NBA też mogą być całkiem zadowoleni z zakończenia tej historii.

I szykuje nam się w najbliższym sezonie jeszcze ciekawsza rywalizacja Cavs – Celtics!

