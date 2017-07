Boris Savović – serbska siła pod kosz Stelmetu

30-letni podkoszowy ma zastąpić w zespole mistrza Polski Nemanję Djurisicia. Doświadczony i wszechstronny gracz ostatnio występował w Buducnosti Podgorica.

Stelmet zostawił na przyszły sezon zdecydowaną większość ekipy, która wywalczyła trzecie mistrzostwo z rzędu, ale akurat pod koszem musiał się wzmocnić, bo z Zielonej Góry odchodzi Nemanja Djurisić. W czwartek o transferze Borisa Savovicia poinformował na Twitterze Misko Raznatović z agencji BeoBasket.

30-letni Serb, który ma także obywatelstwo Czarnogóry, mierzy 206 cm wzrostu i ma za sobą bogatą karierę w europejskich klubach – występował w ligach bałkańskich, ale także Turcji (Galatasaray, Turk Telekom), Niemczech (Bayern, Ratiopharm), Włoszech (Reyer Wenecja).

W minionym sezonie reprezentował Buducnost Podgorica – był jej najlepszym strzelcem w lidze ABA (10,9 punktu oraz 6,2 zbiórki), zagrał w sześciu meczach EuroCup (12,7 punktu i 5,3 zbiórki).

Wcześniej, w sezonach 2011/12 oraz 2013/14, Savović rozegrał 26 spotkań w Eurolidze w Galatasaray i Bayernie – rzucał w nich średnio po 4,1 punktu na mecz.

ŁC

