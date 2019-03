Bostic i Florence najlepsi – power ranking duetów na obwodzie

Josh Bostic i James Florence to naszym zdaniem najlepszy duet zawodników obwodowych w lidze. Dwójka liderów Arki jest na 3. miejscu w klasyfikacji punktowej i prowadzi swój zespół do pierwszego miejsca w sezonie zasadniczym.

Pod uwagę wzięta została dwójka najlepszych naszym zdaniem zawodników obwodowych z każdego zespołu. Oto nasza klasyfikacja:

1. James Florence i Josh Bostic (Arka Gdynia) – 32,7 punktu na mecz

W sumie trafili już w tym sezonie 112 trójek. Florence i Bostic to dwa największe żądła najlepszego zespołu sezonu regularnego. Obaj na pewno są w wyścigu po nagrodę MVP, a Bostic jest jego zdecydowanym faworytem. Obecnie nie ma bardziej niebezpiecznego duetu na parkietach PLK, o czym przekonał się nie tak dawno Stelmet Enea BC Zielona Góra.

2. Ivan Almeida i Chase Simon (Anwil Włocławek) – 27 punktów na mecz

Nieco na wyrost, bazując na potencjale Ivana Almeidy, a nie na aktualnej formie. Jednak taki duet to połączenie doskonałe. Simon jako strzelec dystansowy i obrońca, a Almeida jako gwiazda od efektów specjalnych i gry bliżej kosza i z piłką w rękach. Jeśli tylko Kabowerdeńczyk dojdzie do optymalnej dyspozycji, Anwil będzie piekielnie mocny na pozycjach 2-3.

3. Markel Starks i Michał Sokołowski (Stelmet Enea BC Zielona Góra) – 24,7 punktu na mecz

Starks może nie wyskakuje z ekranu jak inni ligowi rozgrywający, ale jest naprawdę skuteczny. Trafia 39% za 3 i 52% za 2, rozdaje także 5,5 asysty. Nie jest liderem i nie wiadomo, czy nim będzie, ale potrafi mijać i trafiać rzuty po koźle z półdystansu ze skutecznością . Sokołowski to już w lidze marka, obrońca i boiskowy walczak, który w tym sezonie rządzi także w ofensywie – 47% za 3 i 13,4 punktu na mecz.

4. Rob Lowery i Michael Umeh (Polski Cukier Toruń) – 26,8 punktu na mecz

Dwóch z trzech najlepiej punktujących graczy Twardych Pierników. Lowery ma znakomity drybling i boiskową wizję, a gdy złapie trochę luzu potrafi też być bardzo efektowny. Umeh to strzelec, ma jeden z lepiej ułożonych nadgarstków w lidze (43% za 3) i patrząc na ostatnie spotkania, to chyba właśnie on będzie liderem torunian w decydujących momentach.

5. James Washington i Joe Thomasson (TBV Start Lublin) – 34,7 punktu na mecz

James Washington po raz kolejny znakomicie odnajduje się w roli drugiej opcji w swoim zespole. Dojście do składu Thomassona dało Startowi lidera, który być może wreszcie zaprowadzi ich do playoffów. Joe zdobywa średnio 20,6 punktu, trafia świetne jak na siebie 43% rzutów za 3 i ma w sobie gen lidera, którego lublinianom na początku sezonu brakowało.

6. Justin Bibbins i Tre Bussey (Polpharma Starogard Gdański) – 36,9 punktu na mecz

Jeszcze dwa miesiące temu byliby na trzecim czy nawet drugim miejscu miejscu. Jednak ostatnie wyniki Polpharmy, a także znaczna obniżka formy Busseya sprawia, że spadli dopiero na 6. miejsce. We dwóch zdobyli w tym sezonie prawie 40% punktów swojego zespołu.









7. Mike Scott i Michał Chyliński (Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.) – 26,9 punktu na mecz

W życiowej formie jest Michał Chyliński, a Mike Scott miewał już dominujące momenty w trakcie tego sezonu. Miewał także takie, w których totalnie zatracał się w rzucaniu, przez co był przez większość kibiców zwalniany. Jednak w najważniejszym momencie, w turnieju o Puchar Polski, obaj stawili się do gry, co zaprocentowało zdobyciem tego trofeum.

8. Jakub Schenk i Paweł Kikowski (King Szczecin) – 27,9 punktu na mecz

Jedyna para Polaków w tym zestawieniu. Paweł Kikowski jest jak wino, z każdym sezonem udowadnia, że jest jednym z najlepszych polskich ligowców, ale także jednym z najlepszych strzelców w ogóle w PLK. Jakub Schenk za to wskoczył w rolę pierwszego rozgrywającego (i to takiego na 30 minut) z uwagi na nietrafione transfery Kinga i poradził sobie z tym wyzwaniem bardzo dobrze.

9. Torey Thomas i Drew Brandon (AZS Koszalin) – 30,7 punktu na mecz

Grają ostatnio bardzo dużo, ale dzieję się tak przede wszystkim z uwagi na kontuzje. Torey Thomas wszedł do PLK razem z drzwiami, a jego transfer z perspektywy czasu prawdopodobnie ocenimy jako kluczowy dla utrzymania AZSu w tym sezonie. Brandon po zmianie trenera na Marka Łukomskiego odżył i przez wiele meczów to on był motorem napędowym akademików. Przy Thomasie usunął się trochę w cień, ale jemu rola drugiej opcji zdaje się, że odpowiada jeszcze bardziej.

10. Omar Prewitt i Jakub Karolak (Legia Warszawa) – 30,8 punktu na mecz

Prewitt to jeden z uczestników wyścigu po nagrodę MVP, a także jeden z najlepiej grających 1 na 1 zawodników lidze. Ma spore umiejętności, ale czasem brakuje mu fizyczności, by kończyć skuteczniej swoje akcje. Jakub Karolak w Legii funkcjonuje jako strzelec, który ma się nie zastanawiać, tylko rzucać w przypadku paru centymetrów wolnego miejsca. W przypadku obu skuteczności mogłyby być lepsze, stąd dopiero 10. miejsce.

11. Obbie Trotter i Duda Sanadze (HydroTruck Radom) – 28,2 punktu na mecz

Trotter, podobnie jak Torey Thomas, jest gwarantem spokoju i doświadczenia na rozegraniu w drużynie zamieszanej w walkę o utrzymanie. Duda Sanadze zdobywa sporo punktów, ale czasem zbyt bardzo gra pod siebie i siłuje rzuty, co przekłada się na 39% rzutów z gry i 28% za 3.

12. Adris De Leon i Mathieu Wojciechowski (MKS Dąbrowa Górnicza) – 27,3 punktu na mecz

De Leon tak efektowny i skuteczny jak Trey Davis nie jest, ale dobrze odnalazł się w koszykówce zaproponowanej w tym sezonie przez Jacka Winnickiego. Mimo wszystko gwiazdą ligi nie został i już nie zostanie. Wojciechowski miał naprawdę świetne miesiące, ale nie można zapominać, że ciężka sytuacja kadrowa nieco wykreowała liderów MKSu. W ostatnich meczach dąbrowian gdzieś ten entuzjazm z zawodników uciekł, co można zauważyć po słabszych wynikach i grze, o wiele gorszej niż jeszcze miesiąc temu.









13. Myles Mack i Riley LaChance (GTK Gliwice) – 28,9 punktu na mecz

Dwóch strzelców, którzy przede wszystkim myślą o zdobywaniu punktów, dopiero potem o innych rzeczach na parkiecie. Mack rozgrywa dobry sezon, jest liderem GTK, a LaChance miewa mecze, w których potrafić być naprawdę gorący. Jednak na ich niekorzyść działa fakt, że tak jak i cały zespół z Gliwic, po bronionej stronie parkietu są co najwyżej przeciętni.

14. Jabarie Hinds i Maciej Bojanowski (Miasto Szkła Krosno) – 31,7 punktu na mecz

Hinds to gracz, którego idealnie opisuje słowo „samograj”. Co ciekawe, tak duże posiadanie piłki jakie ma Jabarie w zespole Miasta Szkła nie skutkuje katastrofą, a wręcz przeciwnie, Amerykanin potrafi być bardzo skuteczny i pewny. Bojanowski z kolei urósł do roli najważniejszego Polaka w składzie i pokazał, że już jest gotowy do gry w PLK w znaczącej roli. Trafia 41% za 3 i dobrze zbiera, co na jego pozycji jest dodatkowym atutem.

15. Ovidijus Varanauskas i Ian Baker (Trefl Sopot) – 28,9 punktu na mecz

Duet rozgrywających, ale często grających obok siebie. Obaj lubią punkty zdobywać, obaj nie dali Treflowi pewności i spokoju na pozycji numer 1. Varanauskas dobrze wprowadził się do PLK, ale jest to kolejny element sopockiej układanki, który nie za bardzo pasuje do reszty. Osiągnięcia indywidulane są dobre, jak nie bardzo dobre, ale nie przekładały się do tej pory na wyniki Trefla.

16. Rod Camphor i Piotr Pamuła (Spójnia Stargard) – 27,8 punktu na mecz

Obaj z dystansu potrafią trafiać seryjnie, obaj jednak nieszczególnie nadają się do liderowania zespołowi na poziomie PLK. Camphor, nieco z przymusu, takim liderem się stał, ale wydaje się, że dopiero teraz, po przyjściu Demonda Cartera, będzie mógł pokazać pełnie swoich strzelecki możliwości. Pamuła w Stargardzie odżył, ale jak na strzelca, trafia za 3 z zaledwie 30% skutecznością.

Jutro (środa) opublikujemy power ranking dotyczący duetów podkoszowych.

Grzegorz Szybieniecki

