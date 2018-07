Bostic i Emelogu – amerykański obwód Asseco

Koniec pewnej epoki stał się faktem – klub z Gdyni poinformował o 2 nowych cudzoziemcach w drużynie. Joshua Bostic i Ben Emelogu II wzmocnią zespół Przemysława Frasunkiewicza na pozycjach 3 i 2.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

Przyjazd zagranicznych graczy nie jest już niespodzianką – zmiana polityki w Gdyni była wcześniej anonsowana i jest związana m.in. z udziałem Asseco (zwanego ostatnio Arką) także w silnych rozgrywkach EuroCup. W czwartek rano klub poinformował o pierwszych kontraktach i oba wyglądają obiecująco.

Joshua (Josh) Bostic (196 cm, 31 lat) to doświadczony w Europie, efektownie grający niski skrzydłowy. Ostatnio grał we włoskim Dinamie Sassari – w Serie A oraz Lidze Mistrzów. Na włoskich parkietach, grając blisko 27 minut, miał: 13.8 punktu (drugi strzelec zespołu), 2.3 zbiórki, 2.5 asysty.

W poprzednich sezonach występował m.in. w silnych klubach we Francji (Chalon), Rosji (Zenit St. Petersburg), czy Chorwacji (Zadar). Ma potencjał, aby w PLK być jedną z największych gwiazd ligi.

Ben Emelogu II (23 lata, 196 cm) to rzucający obrońca, który zadebiutuje w Europie po grze w NCAA, na uczeni SMU z Teksasu. Także dobry strzelec, atletyczny gracz. W seniorskim sezonie w lidze uniwersyteckiej notował średnie na poziomie 10.7 punktu, 5.5. zbiórki oraz 1.7 asysty, trafiał doskonałe 47% rzutów za 3 punkty.

Z polskich zawodników, w Asseco z ważnymi kontraktami mają pozostać: Adam Łapeta, Krzysztof Szubarga, Marcel Ponitka, Jakub Garbacz, Dariusz Wyka i Mikołaj Witliński.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>