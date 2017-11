Boston Celtics defensywni – i już na czele NBA

Sześć wygranych z rzędu dało im najlepszy w tej chwili w lidze bilans 6-2, gra Celtics wygląda naprawdę nieźle. Kyrie Irving dostaje spore wsparcie od kolegów, a cała drużyna gra twardo, dokładnie i skutecznie.

Kyrie Irving podbija Boston w takich butach – zobacz >>

Pamiętacie kontuzję Gordona Haywarda? Pewnie, że pamiętacie, to był druzgocący widok, najgorsze rozpoczęcie sezonu, jakie można było sobie wyobrazić. Celtics stracili nowego, potencjalnie wiodącego gracza, przegrali dwa pierwsze mecze, pierwszy sezon po dużych zmianach stanął pod znakiem zapytania.

Ale jak na razie ich gra wygląda dobrze – Celtics właśnie wygrali szósty mecz z rzędu, pokonali Sixers, Bucks, Knicks, Heat, Spurs i Kings. Poza tym ostatnim zespołem zwyciężali drużyny solidne lub z porządnym obecnie bilansem.

Swoje robi oczywiście Kyrie Irving (21,8 punktu, 5,6 asysty), a i Al Horford nie schodzi z właściwego sobie dobrego poziomu (14,0 punktu, 9,1 zbiórki, 4,4 asysty), ale też – trochę tak, jak się spodziewaliśmy – dużo pozytywów do gry Celtics wnoszą młodzi skrzydłowi.

21-letni Jaylen Brown jest drugim strzelcem drużyny po Irvingu (16,3 punktu), a to, co w jego grze zaskakuje, to dobra skuteczność za trzy – aż 41 proc. Brown zaczął od 2/9 z Cavaliers, ale potem miał np. 3/6 z Knicks czy ostatnio 5/6 z Kings. Rzuca częściej niż w poprzednim sezonie, trafia lepiej, jest spory progres.

Z kolei debiutujący w lidze, 19-letni Jason Tatum dostarcza też dobre 13,8 punktu oraz 6,6 zbiórki. Rzucił 22 punkty Knicks, dodał 20 z Heat, a przeciwko Spurs zaliczył 7 punktów, 11 zbiórek, 2 asysty i 3 bloki. I też dobrze rzuca za trzy – ma 50 proc., 11/22.

Ale siłą Celtics jest przede wszystkim obrona, bostończycy mają w tej chwili najlepszy DRtg w lidze – tracą tylko 95,1 punktu na 100 posiadań. Grają powoli (24. tempo w lidze), ale dokładnie, bardzo dobrze zbierają – 53,5 proc. możliwych zbiórek to drugi najlepszy wynik w lidze.

Teraz czekają ich trzy mecze na wyjeździe – w Oklahoma City, Orlando i w Atlancie, od piątku do poniedziałku będą to trzy mecze w cztery dni. I szczególnie dwa pierwsze mogą być dla Celtics trudniejszym testem.

Ale jest dobrze, w Bostonie humory zdecydowanie lepsze. Gordon Hayward właśnie napisał na blogu, że nie liczy na powrót w tym sezonie, ale nawet bez niego Celtics mogą mieć udane rozgrywki.

ŁC

Kyrie Irving podbija Boston w takich butach – zobacz >>