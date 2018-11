Bracia Wójcikowie w NCAA: Świetny start Szymona, Jan czeka na szansę

Szymon Wójcik jest graczem pierwszej piątki zespołu Missouri State, a lokalni dziennikarze mówią o nim nawet jako o niezauważonej jeszcze gwieździe. Jan jest rezerwowym, występuje raczej w epizodach.

Po dwuletniej przygodzie w Elan Chalon, Jan i Szymon Wójcikowie (rocznik 1999), synowie legendarnego Adama Wójcika, przenieśli swoje talenty na uczelnię Missouri State – występującej w konferencji Missouri Valley, w I dywizji NCAA. Obaj bracia w sezonie 2018/2019 rozegrali już 5 meczów (3 wygrane, 2 przegrane) w barwach drużyny z miasta Springfield, które jest stolicą stanu Missouri.

W meczu przedsezonowym z nisko notowanym Evangels obaj bracia wypadali bardzo dobrze. Szymon został najlepszym strzelcem swojej drużyny z dorobkiem 16 punktów. Jan natomiast zdobył 5 punktów oraz dołożył 3 zbiórki. Missouri State z łatwością wygrało aż 77:28, a statystyki znajdziecie TUTAJ >>

Sezon zasadniczy bracia Wójcikowie, razem z Missouri State, zaczęli od 3 wygranych z rzędu. Następnie jednak przyszły 2 porażki – 80:99 z USC Trojans oraz 62:85 z Nebraska Huskers.

Podsumowanie gry w sezonie 18/19 obu braci wygląda następująco:

Szymon, będący podstawowym graczem na pozycji numer 4, regularnie grożący rzutem z dystansu (choć nie może się jeszcze na meczach strzelić), bardzo dobrze zaczął rozgrywki. Jest etatowym graczem pierwszej piątki oraz gra średnio 20 minut w meczu, będąc ważnym elementem drużyny.

Jan, występujący na pozycji numer 3, musi na razie szukać swoich szans w wejściach z ławki. Średnio na parkiecie spędza niecałe 7 minut, często nie oddając ani jednego rzutu. W ostatnich 2 meczach zagrał łącznie niecałe 5 minut.

Średnie statystyki w barwach drużyny Missouri State:

Szymon Wójcik – 20,3 min, 7,2 punktu, 4,2 zbiórki oraz 0,4 asysty na mecz. Trafia 39.4 % rzutów.

Jan Wójcik – 6,6 min., 0,6 punktu, 0,4 zbiórki na mecz.

– Ma potencjał, aby być kluczowym elementem naszego programu przez następne 4 lata. Jak na swój wzrost świetnie gra z piłką, a gdy w końcu zacznie trafiać swoje trójki, będzie koszmarem dla obrony rywali. To jednak talent, który musi się jeszcze zaaklimatyzować w NCAA – pisze o Szymonie Wójciku Wyatt D. Wheeler, lokalny dziennikarz zajmujący się drużyną Missouri State. Sugeruje, że Szymon jest gwiazdą, której jeszcze wszyscy nie zauważają.

Następny mecz drużyna Missouri State rozegra w sobotę 24 listopada, a jej rywalem będzie uczelnia Murray State, legitymująca się bilansem 2-0.

Poniżej skróty wideo z 2 wygranych meczów Missouri State.

Jakub Jaworski

