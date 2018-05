Brak gwizdka w Ostrowie – Cukier nagłaśnia sprawę

Po sobotnim meczu, w którym Stal minimalnie pokonała Polski Cukier, najgłośniejszym tematem był oczywiście brak gwizdka przy faulu Marca Cartera na DJ-u Newbillu. Błąd sędziów przesądził o losach końcówki.

Ostatecznie Stal zwyciężyła 82:81 (relacja>>) i prowadzi w półfinale 2:0. Błędów sędziowskich było w meczu więcej i zdarzały się w obie strony. Moment pomyłki arbitrów i znaczenie akcji w ostatniej minucie powodują jednak, że błąd stał się szczególnie widoczny i wzbudził wśród kibiców ogromne emocje.

– Końcówka wczorajszego meczu kosztowała nas wszystkich wiele sił i dostarczyła kapitalnych emocji, które udzieliły się również trójce sędziowskiej w składzie: Jakub Zamojski, Wojciech Liszka i Łukasz Jankowski. Prezes Klubu Twarde Pierniki S.A. – Maciej Wiśniewski, w oficjalnym piśmie, poprosi Prezesa Zarządu Polskiego Związku Koszykówki Grzegorza Bachańskiego o oficjalną interpretację ostatniej akcji wczorajszego meczu w Ostrowie Wielkopolskim. Wierzymy, że ten przykład będzie ważnym elementem dyskusji środowiskowej, której efektem końcowym będzie rozwój naszej ukochanej dyscypliny sportu i rozgrywek w Energa Basket Lidze – napisał klub z Torunia na swoim oficjalnym profilu facebookowym.

Działania te oczywiście mają tylko wymiar PR-owy i można dyskutować czy sensowny. Trudno bowiem powiedzieć, co prezes PZKosz miał napisać o jednej z akcji meczu i dlaczego to on akurat ma analizować i interpretować pracę sędziów. Dobrze jest jednak nagłaśniać problem kiepskiej jakości pracy arbitrów, którzy ostatnio zawodzą też w innych meczach – przykładem choćby ćwierćfinałowa seria Stelmetu z Rosą.

