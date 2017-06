Brak pieniędzy, brak hali – smutne informacje ze Słupska

W wysłużonej Gryfii Czarni będą musieli grać przez jeszcze kilka następnych lat. Miasto nie dostało dofinansowania na budowę z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Jesienią wydawało się, że do rozpoczęcia budowy może być blisko – poznaliśmy, podobnie jak miejscy urzędnicy, założenia projektu. Wielofunkcyjny obiekt nazywany roboczo „Słupsk Arena” miałby mieścić ok. 3 tys. kibiców na meczach koszykówki, optymistyczne scenariusze zakładały, że Czarni mogliby w niej grać od sezonu 2018/19, choć bardziej realny był termin późniejszy o rok.

Ale to już przeszłość, miasto nie dostało na ten cel pieniędzy z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Hala, według planów, miała kosztować 42 mln złotych, Słupsk liczył na choćby 15 mln dofinansowania. – Nasz projekt przeszedł ocenę merytoryczną, nie został odrzucony, ale nie otrzymał pieniędzy – powiedział wiceprezydent Słupska Marek Biernacki. – Wsparto inne inwestycje, te bardziej na wschodzie. Na dzisiaj miasto nie ma możliwości budować hali za własne pieniądze, jednocześnie realizując z własnych środków aquapark. Myślę, że harmonogram budowy hali przesuniemy o rok.

Tylko czy tak będzie? Sytuacja polityczna Słupskowi nie sprzyja, wiadomo, że miasto, którego prezydentem jest Robert Biedroń, nie może liczyć na łaskawsze spojrzenie ministerstw. W Czarnych są z tym faktem raczej pogodzeni, klub koncentruje się na tym, by po wycofaniu Energi zebrać budżet umożliwiający grę w PLK w przyszłym sezonie.

