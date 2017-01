Brandon Peterson woli Francję od Lublina

Z informacji PolskiKosz.pl wynika, że czołowy środkowy ligi ma dobrą propozycję z Francji. Gdyby Amerykanin wyjechał z Lublina, Start miałby problem.

Drużyna Davida Dedka przegrała w sobotę w Tarnobrzegu zacięte spotkanie na dnie ligowej tabeli i z bilansem 3-13 wciąż jest na miejscu spadkowym. Brandon Peterson wyszedł w pierwszej piątce, ale po 99 sekundach zszedł z boiska. Start poinformował na Twitterze, że powodem jest kontuzja, ale w transmisji nie było widać, by koszykarz doznał urazu. Wydawało się, że trener Amerykanina posadził, bo ten łatwo przegrał kilka akcji pod koszem z Zane Knowlesem.

Okazuje się, że powód mógł być inny – z informacji PolskiKosz.pl wynika, że Peterson ma dobrą propozycję z Francji i chce zmienić klub. Gdyby tak się stało, Start pozostanie z dużą dziurą w składzie, bo Amerykanin w 16 meczach zdobywał średnio po 13,7 punktu trafiając 62 proc. rzutów z gry, miał po 8,7 zbiórki. To jeden z czołowych środkowych ligi.

Poza nim Start ma na tej pozycji tylko Jarosława Trojana (średnio 3,4 punktu oraz 2,8 zbiórki w niespełna 11 minut z ławki). W sobotę, gdy nie było Petersona, Trojan, a także wspomagający go Bartosz Ciechociński czy Paweł Kowalski, przegrywali walkę pod koszem z Knowlesem i 39-letnim Tomaszem Wojdyłą.

ŁC

