Brandon Tabb w Gliwicach – ciekawy strzelec z Danii

Wyróżniający się strzelec ligi duńskiej, czyli Brandon Tabb, został nowym zawodnikiem zespołu z Gliwic. Amerykanin to kandydat na nowego lidera GTK i jednego ze skuteczniejszych graczy w PLK.

Brandon Tabb (23 lata, 193 cm) w Europie spędził zaledwie rok, a już ma na swoim koncie małe sukcesy – jego zespół, Horsens IC, zdobył wicemistrzostwo Danii w poprzednim sezonie, a sam wyróżniającym się strzelcem całej ligi.

Amerykanin kończył mało znaną uczelnię Bethune-Cookman, gdzie był liderem zespołu ze średnią na poziomie 18.9 punktu. Tabb punkty zdobywać potrafi, co potwierdził w Danii zdobywając średnio 16,6 punktu na mecz (w 24 minuty gry). Brandon połowę swoich rzutów oddaje z dystansu (6 prób na mecz), ale trafia je z dobrą skutecznością – 39%.

Nowy nabytek GTK jest uniwersalnym graczem obwodowym. Może zagrać na dwójce i trójce, choć nominalnie to raczej łowca punktów i strzelec. Nie przeszkadza mu też raczej piłka w rękach i potrafi wykreować sobie sam pozycję do rzutu.

Tabb to kolejny gracz, który trafia do PLK i wygląda naprawdę dobrze pod względem atletycznym. Pomaga na zbiórce i jest bardzo dynamiczny. Ma wszystko, by stać się liderem zespołu z Gliwic, który póki co, jeśli chodzi o transfery, wygląda naprawdę dobrze i przemyślanie.

Ważne kontrakty z GTK mają także Mateusz Szlachetka, Kacper Radwański, Łukasz Diduszko i Milivoje Mijović.

