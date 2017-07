Brandon Watkins – głęboka woda w Koszalinie

AZS ryzykuje zatrudniając gracza, który w żadnym z sezonów w NCAA nie grał średnio dłużej niż 12 minut. Czego mogą spodziewać się kibice “Akademików” po 22-letnim podkoszowym?

Eurobasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Jak informuje oficjalna strona internetowa AZS, Brandon Watkins (205 cm wzrostu) to zawodnik mogący występować na pozycjach silnego skrzydłowego oraz środkowego. Przez ostatnie cztery sezony, 22-latek reprezentował barwy uniwersytetu West Virginia. W ostatnich rozgrywkach (2016/2017) Watkins przebywał na parkiecie średnio 12 minut i zdobywał średnio 4,3 pkt oraz 3 zbiórki na mecz. Jakiego rodzaju jest graczem?

– Sprowadzenie gracza do pełnienia ważnej roli w zespole, który na przestrzeni swojej kariery w NCAA w żadnym sezonie średnio nie grał dłużej niż 12 minut wiąże się z ogromnym ryzykiem. Nawet jeśli występował w bardzo dobrej uczelni – mówi Krzysztof Kosidowski, ekspert portalu CollegeHoops.pl

-. Przede wszystkim jest to typ gracza, który jest bardzo uzależniony od rozgrywającego, większość akcji kończący w prosty sposób. Czy to po dobrych podaniach w kontrze, czy po ścięciach, czy rolując pod kosz w akcjach typu pick and roll. Choć dobrze zajmuje pozycje w trumnie, to jednak w grze tyłem do kosza spisywał się dość słabo i nie jest zawodnikiem, który sam sobie będzie umiał wykreować sobie pozycje – zaznacza Kosidowski.

Jakie są zatem atuty Amerykanina?

– Potrafi zaskoczyć celnym rzutem z półdystansu, więc nie można zostawiać mu za wiele wolnego miejsca. Dobrze porusza się po boisku, w tym biegając do kontry. Fajnie walczy na tablicach, co widoczne jest zwłaszcza w ataku, gdy zamienia zbiórki na punkty – ocenia nasz ekspert.

Od czasu do czasu zaskoczył blokiem, ale w obronie prezentował się raczej słabo i nie chodzi o brak zaangażowania, bo tego odmówić mu nie można. Zwyczajnie przegrywał większość pojedynków 1 na 1, często notując niepotrzebne faule. Możliwe, że gdyby grywał 2-3 razy dłużej w NCAA, jego problemem byłby nadmiar przewinień.

Przy dobrym ustawieniu Watkins może okazać się solidnym skrzydłowym na poziomie PLK, ale widziałbym go bardziej w roli gracza z ławki niż zawodnika dającego dobre 25-30 minut w meczu – mówi Kosidowski.

Oceniamy transfery w PLK – Ameen Tanksley (Polpharma) >>

Oceniamy transfery w PLK – Dusty Hannahs (AZS) >>

TS