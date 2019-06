Brazylia bez szans z Polską! Świetni Hicks i Zamojski (WIDEO)

Kolejny rewelacyjny mecz Polaków na mistrzostwach świata 3×3 w Amsterdamie. Pokonaliśmy Brazylię 21:12 i zaczynamy turniej od rewelacyjnego bilansu 3-0.

W poprzednich, zaciętych meczach, końcówki jednoosobowo ratował nam lider – Michael Hicks. W czwartek do meczu stawiła się cała drużyna i efekt był naprawdę dobry, efektowne zwycięstwo z Brazylią, dające nam gwarancję wyjścia z grupy do ćwierćfinału.

Po wyrównanych pierwszych minutach, przełamywać się zaczął Przemysław Zamojski, który zaliczał dobre, mocne wejścia na kosz. W obronie pokazał się Paweł Pawłowski, który dodatkowo trafił ważny rzut z dystansu – wyszliśmy dzięki temu na prowadzenie 7:4.

Wówczas swój – w tym turnieju to reguła – niezwykły koncert rozpoczął Michael Hicks i było pozamiatane. „Money in the Bank” trafił 4 razy z dystansu, zza łuku wstrzelił się także „Zamoj” i mecz przed czasem skończył się bardzo efektownym 21:12 dla Polski.

Punkty dla naszej reprezentacji: Hicks 10, Zamojski 7, Pawłowski 4, Sroka 0.

Polacy (bilans 3-0) jeszcze dziś zagrają ostatni mecz w grupie – z Japonią. Transmisję o godz. 21.05 można za darmo zobaczyć na kanale FIBA w YouTube.

TS

