Brian Dawkins – debiutant na skrzydle w GTK

Klub z Gliwic miał w ubiegłym sezonie miał dobrą rękę do transferów, być może kolejny eksperyment wypali. Nowym graczem GTK został Amerykanin Brian Dawkins, który zaczyna zawodową karierę.

Brian Dawkins (24 lata, 204 cm) to zawodnik grający na pozycji silnego skrzydłowego, który właśnie skończył grę na mało znanej uczelni Elon w Karolinie Północnej. W ostatnim roku w NCAA (dywizja I) notował średnie na poziomie 12.2 punktu oraz 5.4 zbiórki, trafiał 49.3 % z gry. Przy okazji, oddawał ponad 4 rzuty z dystansu w meczu, trafiał 33 % prób.

W artykułach prasy regionalnej na jego temat można przeczytać dużo dobrego o jego pracowitości, zaangażowaniu i postępach czynionych między sezonami. Jak powiedział Dawkins, w rozmowie cytowanej przez oficjalną stronę klubu, w decyzji o grze w Polsce pomógł mu Christopher Long, obecnie jeden z trenerów Elon, a niegdyś zawodnik Siarki Tarnobrzeg.

GTK ma już zatem 4 cudzoziemców w składzie na najbliższy sezon – oprócz Dawkinsa są to także strzelec Riley LaChance, rozgrywający Myles Mack i Estończyk Tanel Kurbas. Klub z Gliwic w ostatnich tygodniach informował też o transferach polskich graczy, zatrudniono m.in. Szymona Kiwilszę i Piotra Robaka, w drużynie pozostali Kacper Radwański i Marek Piechowicz.

