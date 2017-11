Bucks jeszcze mocniejsi – Bledsoe do Antetokounmpo

Phoenix Suns i Milwaukee Bucks dogadali się w sprawie wymiany, której najważniejszym elementem będzie przejście cenionego rozgrywającego Erica Bledsoe do zespołu Jasona Kidda.

W takich butach grają gwiazdy NBA – możesz grać i Ty! >>

Transfer Bledsoe oczywiście wisiał w powietrzu po tym, jak zawodnik przestał ukrywać (m.in. słynnym wpisem na Twitterze), że nie ma dalej ochoty grać w Phoenix. Z tego powodu został odsunięty od zespołu, któremu zresztą, po zwolnieniu trenera Earla Watsona wiedzie się lepiej.

O transferze do Bucks jako pierwszy poinformował niezawodny Andrew Wojnarowski. Według jego informacji Suns dostaną podkoszowego Grega Monroe oraz pick z pierwszej rundy draftu.

Phoenix finalizing deal to send Eric Bledsoe to Milwaukee for Greg Monroe and a first-round draft pick, sources tell @ZachLowe_NBA and me. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 7, 2017

Eric Bledsoe (27 lat, 185 cm) w poprzednim sezonie w barwach „Słońc” notował średnio ponad 21 punktów na mecz, 4.8 zbiórki i 6.3 asysty. Trafiał z gry 43.5% rzutów. U boku rozgrywającego, który w dużym stopniu angażuje obronę rywala jeszcze lepiej będzie się grało Giannisowi Antetokounmpo, który i tak zalicza fenomenalny początek sezonu. Bucks mają jednak bilans 4-6 i na pewno potrzebują wzmocnienia, by stać się drużyną ścisłej czołówki na Wschodzie.

PLK, NBA – obstawiaj na UNIBET i wygrywaj kasę! >>









***

Piątka 6. kolejki: