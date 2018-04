Bucks rozbili Celtics – Jabari Parker jednak potrafi

Piorunujący początek w Milwaukee dał gospodarzem kontrolę nad trzecim meczem w serii. Bucks wygrali z Bostonem aż 116:92, świetnie trafiając z dystansu.

Wielkie obniżki na wszystkie produkty NBA – tylko do 27 kwietnia! >>

Po dwóch wyjazdowych porażkach, w których grał średnio tylko przez 12.5 minuty, notując 1 punkt na mecz, Jabari Parker zaczął się głośno dopominać o większą rolę w zespole. Różnie na take teksty reagują trenerzy, ale akurat Joe Prunty postanowił faktycznie dać graczowi poważniejszą szansę. Było warto – Jabari zagrał bardzo dobry mecz, w 30 minut zdobył 17 punktów (7/12 z gry), miał 5 zbiórek, 2 asysty i 2 bloki.

Bucks kontrolowali mecz od samego początku, wygrali pierwsza kwartę aż 27:12. Wygraną dały wyraźnie poprawiona obrona oraz skuteczność z dystansu – gospodarze trafili aż 16 z 33 trójek, czyli 48.5 %.

Cichym bohaterem meczu był niezmordowany Matthew Dellavedova, którego twarda defensywa pomogła zatrzymać Terry’ego Roziera na zaledwie 2/7 z gry. Wciąż w świetnej formie jest Khris Middleton, który zdobył 23 punkty, miał 8 zbiórek i 7 asyst. Giannis Antetokounmpo zanotował 19 punktów i kilka bardzo efektownych wsadów, dających impuls drużynie.

Celtics zaliczyli słabszy mecz, ale to oni prowadzą w serii 2:1. Czwarte spotkanie odbędzie się również w Milwaukee, w niedzielę o godz. 19.00 polskiego czasu.

Wielkie obniżki na wszystkie produkty NBA – tylko do 27 kwietnia! >>