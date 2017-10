Budżety PLK – Legia piąta, Rosa siódma, kaktus rośnie

Podium się pewnie zgadza, najbogatsze są Stelmet, Polski Cukier i Anwil. Ale potem zaczynają się niezłe kwiatki, deklarowane budżety nie odzwierciedlają rzeczywistości.

Tabelkę z budżetami klubów PLK przygotował „Przegląd Sportowy”. Kwoty dotyczą całych budżetów i prezentują się następująco:

1. Stelmet BC Zielona Góra – 9 mln

2. Polski Cukier Toruń – 6 mln

3. Anwil Włocławek – 5,4 mln

4. BM Slam Stal Ostrów Wlkp. – 4 mln

5. Trefl Sopot – 3,5 mln

5. Legia Warszawa – 3,5 mln

7. Polpharma Starogard Gd. – 2,5 mln

7. Rosa Radom – 2,5 mln

7. TBV Start Lublin – 2,5 mln

10. AZS Koszalin – 2,2 mln

10. Asseco Gdynia – 2,2 mln

10. Miasto Szkła Krosno – 2,2 mln

10. MKS Dąbrowa Górnicza – 2,2 mln

10. PGE Turów Zgorzelec – 2,2 mln

10. King Szczecin – 2,2 mln

16. Czarni Słupsk – 2,1 mln

17. GTK Gliwice – 2 mln zł

Uwaga generalna – już rok temu, gdy podaliśmy swoją tabelę, mieliście słuszne zastrzeżenia, że niepotrzebnie pokazujemy całe budżety. Że najciekawsze byłyby po prostu kwoty, które kluby przeznaczają na koszykarzy. Pozostałe składowe budżetu (marketing, hala, logistyka itp.) zależne są od warunków zewnętrznych.

Najbardziej jaskrawy przykład to Legia, która 500 tys. złotych przeznaczy na wynajmowanie Torwaru, a koszty zakwaterowania graczy w Warszawie są wyższe niż np. w Koszalinie, Zgorzelcu czy Krośnie. Drużyna beniaminka wygląda na najtańszą w lidze, ale na wystawienie jej w PLK potrzeba jednak dużo kasy.









Ale są też inne tendencje – budżety w deklaracjach raczej się zaniża. Potem, na wypadek sportowego niepowodzenia, zawsze lepiej wykazać, że rywale mieli więcej pieniędzy. Z drugiej strony – kluby z dołu tabeli, te które pod kreską wymaganych 2 mln zł, budżety sobie zawyżają, żeby pokazać się podczas weryfikacji z lepszej strony – np. dodając koszt wynajmu hali, którą mają od miasta za darmo.

Z tym, że Rosa, w tym pierwszym przypadku, chyba przegięła. Patrik Auda, Kevin Punter, Igor Zajcew, Michał Sokołowski i Daniel Szymkiewicz to nie jest skład tani, nikt nas do takiego twierdzenia nie przekona. Ale pewnie jest tak, że klub nie wliczył do swojego budżetu kontraktów „Sokoła” i „Szymka”, które w dużej części, a może nawet całości opłacane są przez zewnętrznych sponsorów.

Także skład Kinga wygląda na papierze mocniej niż Asseco, AZS czy Turowa. Trener Mindaugas Budzinauskas mówił, że w Szczecinie będzie miał więcej pieniędzy do wydania niż w Starogardzie, tymczasem to Polpharma ma 2,5 mln zł budżetu, o 300 tys. więcej niż King.

Swoją drogą – co z tym Turowem? Rok temu w klubie deklarowano budżet na poziomie 6 mln zł, teraz zjechano na 2,2 mln.

Podejrzanie wygląda też 2,2 mln zł Dąbrowy Górniczej. Owszem, po wydatkach związanych z pracą Drażena Anzulovicia, w Zagłębiu liczono po poprzednim sezonie straty i zapowiadano, że teraz wydawana będzie mniejsza kasa. Ale Jacek Winnicki ma porządny zespół, ciężko uwierzyć, że klub ma na ten sezon tyle pieniędzy, co wspominane AZS czy Asseco.

