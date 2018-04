Budzi Tissot: Cavs zdemolowani, Thunder i Wizards na wakacjach

Pacers rozbili Cavaliers różnica ponad 30 punktów i w niedzielę dojdzie do meczu numer 7. Utah Jazz wyeliminowali Thunder, a Raptors zakończyli już sezon Wizards.

W takich butach Kevin Durant ogrywa każdego w NBA >>

Washington Wizards – Toronto Raptors 92:102 (seria 2:4)

Raz jeszcze w tym sezonie rezerwowi Raptors zrobili kawał dobrej roboty i pomogli zespołowi z Kanady odrobić straty z pierwszej połowy. Z roli lidera wywiązał się też Kyle Lowry (24/6/6) i goście z Toronto w końcówce wygrali mecz numer 6 i awansowali dalej, kończąc sezon Wizards.

Nie pomógł świetny mecz Bradleya Beala, który zdobył 32 punkty i trafił 6/10 z dystansu. John Wall miał 23 punkty i 8 asyst. Marcin Gortat zanotował zaledwie 2 punkty i 7 zbiórek.

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 121:87 (seria 3:3)

Z każdą kolejną kwartą twardo grający Pacers odjeżdżali, a Cavs grali coraz gorzej. Skończyło się na pogromie. Victor Oladipo zaliczył triple – double z 28 punktami, 13 zbiórkami i 10 asystami. Domantas Sabonis znów zaimponował skutecznością – trafił 9/11 z gry. LeBron James grał przyzwoicie, miał 22 punkty i 7 asyst, ale w tym meczu dostał od kolegów jeszcze mniej wsparcia niż zazwyczaj. Mecz numer 7 już w niedzielę!









Utah Jazz – Oklahoma City Thunder 96:91 (seria 4:2)

Rewelacyjny Donovan Mitchell znów zachwycił – tym razem zdobył 38 punktów i miał kluczowy wkład w wysłaniu Thunder na ryby. W 3. kwarcie zdobył aż 22 punkty. Thunder dogonili Jazz w końcówce, ale nie potrafili zdobyć punktu, choć mieli ku temu mnóstwo okazji. Mieli też trochę pretensji do sędziów.

Russell Westbrook nie poddał się do końca, zanotował 46 punktów, 10 zbiórek i 5 asyst. Steven Adams miał 19 punktów i 16 zbiórki. Ale kompletnie zawiedli Paul George, który zdobył 5 punktów (2/16 z gry!) i Carmelo Anthony (7 pkt.). Projekt „nowych Thunder” kompletnie nie wypalił.

W takich butach Kevin Durant ogrywa każdego w NBA >>