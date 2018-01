Budzik z NBA: 40 pkt. Irvinga, ale klęska Celtics

Ekipa z Bostonu przegrała już trzecie spotkanie z rzędu, Pacers zdobyli kulejące San Antonio, a Spencer Dinwiddie z przytupem wrócił do Detroit.

Boston Celtics – Orlando Magic 95:103

Magic wcześniej mieli już Cavs na widelcu, ale ograć faworyta udało się dopiero tym razem. Elfrid Payton zdobył 22 punkty, Evan Fournier dodał 19, a Aaron Gordon miał 11 punktów i 12 zbiórek. W Celtics doskonale grał Kyrie Irving (40 punktów, 5-7 z dystansu), dobrze Jaylen Brown (17 pkt., 7-12 z gry, 7 zbiórek), ale reszta drużyny zgubiła gdzieś formę. Upokorzenie gości jest tym większe, że to dopiero 3 wygrana w ostatnich 20 spotkaniach Magic.

Los Angeles Lakers – New York Knicks 127:107

Druga z rzędu wygrana Lakers, którzy w drugiej połowie zupełnie rozbili Knicks. Nikt nie był w stanie zatrzymać Juliusa Randle’a (27 pkt., 12 zbiórek), dobrą zmianę dał Kyle Kuzma (15 pkt.), ale przede wszystkim kolejny rewelacyjny mecz zagrał Jordan Clarkson, który tym razem zanotował 29 punktów, 10 asyst i 6 zbiórek.









Detroit Pistons – Brooklyn Nets 100:101

Spencer Dinwiddie trafił do wszelkich nagłówków – nie tylko zagrał generalnie bardzo dobry mecz (22 pkt., 9-13 z gry), ale trafił również rzut na zwycięstwo, po nieszablonowej akcji na 0.9 sekundy przed końcem meczu. Idealne zakończenie meczu przeciwko byłej drużynie. Tobias Harris dla Pistons rzucił 20 punktów, a Nets udało się w dużej mierze ograniczyć Andre Drummonda, który zdobył tylko 7 oczek w meczu.

San Antonio Spurs – Indiana Pacers 84:96

Spurs nie przegrali poprzednich 14 meczów u siebie, ale na wpadkę nieco się zanosiło, bo ostatnich spotkaniach (bez Leonarda i Ginobilego) mają spory problem ze zdobywaniem punktów. Jeśli na własnym parkiecie masz ich 84, to jesteś w kłopotach. Victor Oladipo zdobył 19 pkt. dla gości z Indiany, którzy zatrzymali LaMarcusa Aldridge’a na 10 punktach.

