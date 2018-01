Budzik z NBA: Wielki Chris Paul, Rockets lepsi od Warriors

Houston dali ważny sygnał Golden State; Kyle Lowry rzucił 40 punktów, ale Raptors przegrali z Wolves, Damian Lillard poprowadził Blazers do wygranej w Dallas.

Houston Rockets – Golden State Warriors 116:108

„Rakiety” mają już bilans 17-0, kiedy Chris Paul, James Harden i Clint Capella mogą zagrać w meczu. W prestiżowym pojedynku na Zachodzie zdołali odprawić nawet mistrzów NBA. Paul zagrał swój najlepszy mecz od przejścia do Houston – zanotował 33 punkty, 11 zbiórek, 7 asyst i 3 przechwyty, trafił 6 trójek. Skoncentrowany James Harden miał 5-9 z dystansu i dodał 22 punkty. W Warriors, którzy w ostatniej kwarcie zdobyli tylko 17 oczek i wyraźnie przegrali zbiórki w meczu, najskuteczniejszy był Kevin Durant z 26 punktami.

Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder 124:148

O blamażu Cavs osobno piszemy TUTAJ>>

Minnesota Timberwolves – Toronto Raptors 115:109

Kyle Lowry wrócił do życiowej formy, tym razem zdobył 40 punktów, na dobrym procencie grał też DeMar DeRozan, a i tak nie wystarczyło to do pokonania Wolves. Anthony Wiggins zdobył 29 punktów, Karl – Anthony Towns miał 22 punkty i 10 zbiórek. Minnesota na dobre umocniła się na czwartej pozycji na Zachodzie.

Utaj Jazz – Los Angeles Clippers 125:113

Amerykańscy miłośnicy statystyk natychmiast zauważyli niezwykły występ Lou Williamsa, który do 31 punktów i 7 asyst dodał aż 11 przechwytów. Clippers wyraźnie przegrali jednak z Jazz, ale trudno się dziwić, skoro bez kontuzjowanego DeAndre Jordana mieli 34 zbiórki przy aż 56 rywala. Donovan Mitchell wrócił do formy – zdobył dla Utah 23 punkty i miał 7 asyst.









Atlanta Hawks – Chicago Bulls 97:113

Jeszcze chwila i Bulls naprawdę zaczną się liczyć w walce o miejsce w playoff. W Atlancie tak naprawdę rozstrzygnęli mecz już w pierwszej połowie. Robin Lopez (9-13 z gry) był nie do zatrzymania pod koszem, dobry zagrał Lauri Markkanen, który dodał 19 punktów. W Hawks trafili tylko 38% rzutów z gry i 23% trójek.

Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers 108:117

Tradycyjnie „zapominany” przy okazji All Star Game Damian Lillard, tradycyjnie na boisku stara się o sobie przypomnieć. Jego rewelacyjny występ w Dallas (31 pkt., 7-9 z dystansu, 9 asyst) dał wygraną, grającym w kratkę, Blazers. Po drugiej stronie jeden z lepszych występów w sezonie zaliczył Dirk Nowitzki, który zdobył 21 punktów, trafiając 8-12 z gry.

