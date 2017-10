Budzik z Preaseson: Paul Millsap już imponuje w Denver

Nuggets zaskoczyli Warriors w Oakland, a Wolves pokazali Lakers, że ci muszą jeszcze sporo potrenować przed sezonem. Gwiazdą pierwszego wieczoru sparingów był Paul Millsap.

Golden State Warriors – Denver Nuggets 102:108

Gracze z Denver wzięli się do roboty na poważnie, a ich nowy nabytek Paull Millsap trafił świetne 7-11 z gry, miał 22 punkty i 11 zbiórek. Gwiazdy mistrzów NBA zagrały na zupełnym luzie, mało przejmując się skutecznością. Steph Curry miał 3-12 z gry, Kevin Durant 4-10, a Draymond Green 3-12, a pierwsza piątka miała 1-19 z dystansu. Koncentracja ma przyjść za 2 tygodnie…

Don't do him like that in preseason 💀 pic.twitter.com/oN8bCA8HYg — Bleacher Report (@BleacherReport) October 1, 2017

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves 99:108

Najciekawszy był nowy skład „Wilków”, w pierwszej piątce wyszli: Teague, Wiggins, Butler, Gibson i Towns. Lakers mieli olbrzymie problemy ze skutecznością, Lonzo Ball w 36 minut zdobył 5 punktów, 8 zbiórek i 7 asyst. Zaskoczył wszystkich debiutant Kyle Kuzma, który trafił 9-12 z gry i miał 19 punktów.

