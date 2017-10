Budzik z preseason: debiut Carmelo, Porzingis czaruje, duże Pelikany w formie

Carmelo Anthony zaskoczył skutecznością od samego początku, Anthony Davis i DeMarcus Cousins dominują niczym w sezonie, a Kristaps Porzingis pokazuje, że potrafi coraz więcej.

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets 97:104

Nie było w składzie jeszcze Westbrooka, ale grali już Anthony (7-13 z gry, 19 pkt.) i Paul George (15 pkt.). Po drugiej stronie James Harden strzelał na wiwat (3-12 z dystansu) i skończył z 16 punktami i 10 asystami, a Chris Paul miał 11 punktów i 7 asyst. Czekamy, aż obie ekipy zagrają na poważnie.

New Orleans Pelicans – Chicago Bulls 109:113

Zwycięstwa to nie dało, ale obaj liderzy Pelicans pokazali, że są już gotowi. Davis miał 24 punkty i 10 zbiorek, a Cousins 20 punktów i także 10 zbiórek. Nowy dyrygent w Nowym Orleanie Rajon Rondo miał 8 asyst.

W wyrównanym składzie Bulls wyróżnili się Robin Lopez (6-10 z gry) oraz Justin Holiday (14 pkt.).

New York Knicks – Booklyn Nets 107:115

Nets w nowej wersji pokazali, że mogą być wreszcie ciekawą drużyną. D’Angelo Russell w roli lidera zdobył 19 punktów, a Jeremy Lin przykuł uwagę mediów nową fryzurą.

W Knicks Kristaps Porzingis (wideo poniżej) nie był zbyt skuteczny (6-14 z gry), ale pokazał, że robi postępy w najróżniejszych elementach gry, łącznie z driblingiem.

Portland Trail Blazers – Phoenix Suns 112:114

