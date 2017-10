Budzik z preseason: Embiid wymusza, Irving omija

To jest dopiero wydarzenie – Joel Embiid na boisku! Sixers mają do dyspozycji wszystkie swoje nadzieje i rzucili 133 punktów Brooklyn Nets. Ostatnie sparingi pewnie wygrali też Rockets i Celtics.

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets 133:114

Posiadacz nowego kontraktu na prawie 150 milionów dolarów, Joel Embiid wreszcie pojawił się na boisku i w 15 minut zdobył świetne 22 punkty, ale niemal wyłącznie (14-18) zbierał je z rzutów wolnych, po faulach rywali. Świetną skuteczność z gry pokazał za to Dario Sarić, który w 24 minuty miał 26 punktów i 9 zbiórek, trafił 5-8 z dystansu.

Boston Celtics – Charlotte Hornets 108:100

Nowy lider Celtów Kyrie Irving jest bohaterem Internetu po tym, jak w kontrataku próbował zatrzymać go Dwight Howard, ale generalnie zagrał dobrze – miał 16 punktów i 10 asyst. W zespole z Charlotte po raz kolejny z dobrej strony pokazał się Malik Monk, który wchodząc z ławki zanotował 21 punktów.

Dwight Howard guarding Kyrie in transition. ¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/4C00H0evkZ — ESPN (@espn) October 12, 2017

Washington Wizards – Miami Heat 115:117

Zespół z Miami grał bez swoich podstawowych graczy, a i tak w końcówce potrafił wyrwać zwycięstwo. Bm Adebayo miał 15 punktów, a Tyler Johnson 14. Nasz Marcin Gortat zagrał 24 minuty, trafił 3-5 z gry – miał 8 punktów i 3 zbiórki.

Houston Rockets – Memphis Grizzlies 101:89

James Harden tym razem spokojniej – po meczu z 36 punktami, miał ich tym razem 18. Zagrał tym razem Chris Paul, ale zupełnie nie trafiał (3-12 z gry), zanotował „tylko” 6 asyst. Jak zwykle solidny Trevor Ariza trafił 4-6 za 3 punkty. Najwięcej punktów dla Grizzlies zdobył dość niespodziewanie Andrew Harrison (17).

Portland Trail Blazers – Phoniex Suns 113:104

Tu także rezerwowi w głównych rolach – Meyers Leonard, po tym jak trafił aż 5-6 z dystansu, miał 17 punktów dla Blazers, którzy w ogóle mieli dobry dzień w rzutach za 3 punkty, trafiając aż 53%. Walczący o miejsce w rotacji Isaiah Briscoe dodał 11 punktów. W barwach Suns błysnął debiutant Josh Jackson, autor 22 „oczek”.

