Budzik z preseason: Hassan Whiteside nie czeka z demolką

Środkowy Heat w pokazowych derbach Florydy urządził sobie prawdziwy pokaz siły. Jego 17 pkt. i 15 zbiórek dały Miami wygraną z Orlando Magic.

Orlando Magic – Miami Heat 93:90

Hassan Whiteside swoim potężnym double – double zdominował strefę podkoszową, ale trzeba też podkreślić świetną formę przed sezonem Josha Richardsona. Młody rzucający z Miami zdobył 19 pkt., trafiając 7-13 z gry.

W ekipie z sąsiedniego Orlando najlepiej wypadł „latający” Aaron Gordon, który także miał 19 pkt. na bardzo dobrej skuteczności (9-14). Jego koledzy mieli jednak problem z trafianiem do kosza – przykładem choćby tylko 25% w rzutach z dystansu. Z drugiej strony – i tak wypadli w tym aspekcie lepiej niż Heat, który jako zespół mieli ledwie 36% z gry.



Niezawodny Adrian Wojnarowski poinformował, że Nuggets dogadali się odnośnie przedłużenia kontraktu z Garym Harrisem. Rzucający z Denver, który w poprzednim sezonie zdobywał 14.9 pkt. na mecz, za dodatkowe 4 lata gry dostanie 84 miliony dolarów.

