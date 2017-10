Budzik z preseason: Niezłe numery Anthony’ego Davisa

Thunder byli o kosz przegrania z australijskim Melbourne United, Milos Teodosić pokazał, że potrafi być strzelcem. Urazu doznał Kristaps Porzingis, a Lakers i Kings wspólnie zdobyli ledwie 144 punkty.

Washington Wizards – Cleveland Cavaliers 102:94

W Cavs nie zagrali ani LeBron, ani D-Wade, ani D-Rose, więc gwiazdą był Jeff Green (19 punktów, 7 zbiórek, efektowne wsady), ale to było za mało na wygraną. Wizards lepiej zagrali na deskach, rezerwowi zrobili swoje (po 13 punktów Jodiego Meeksa i Carricka Felixa). Podstawowi koszykarze grali krótko, Marcin Gortat miał 5 punktów i 3 zbiórki w 10 minut.

Oklahoma City Thunder – Melbourne United 86:85

Bohaterem ostatnich sekund meczu z Australijczykami był Josh Huestis, środkowy, który w dwóch poprzednich sezonach wystąpił w ledwie 7 meczach Thunder. Teraz, w końcówce, gdy jego zespół prowadził 86:85, Huestis zablokował dwa rzuty, potencjalne próby na zwycięstwo gości. W sumie 25-letni skrzydłowy miał 4 bloki. 22 punkty dla Thunder rzucił Paul George (5/17 z gry, 9/9 z wolnych), 19 dodał Carmelo Anthony (6/19).









Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers 106:134

Goście zagrali dwie znakomite kwarty – drugą (43:26) i czwartą (35:19). Świetnie spisywał się Damian Lillard (35 punktów, 13/13 z wolnych), 20 „oczek” dodał CJ McCollum. Dla Clippers po 15 punktów zdobyli Blake Griffin i Milos Teodosić. Serb wyszedł w pierwszej piątce, trafił 4 z 7 trójek i tym razem dołożył tylko 3 asysty.

San Antonio Spurs – Denver Nuggets 122:100

Było remisowo, a ostatnią kwartę gospodarze wygrali 39:18. Najskuteczniejszym zawodnikiem grających m.in. bez Kawhiego Leonarda Spurs był LaMarcus Aldridge (21 punktów, 8 zbiórek, 6 asyst). Nikola Jokić miał odpowiednio 19, 7 i 4 dla Nuggets.

Chicago Bulls – New Orleans Pelicans 95:108

Anthony Davis odleciał – miał 37 punktów i 15 zbiórek, trafił aż 22 z 23 wolnych. DeMarcus Cousins był bliski triple-double (22, 9, 9) i dzięki świetnym wysokim Pelicans budowali przewagę przez całe spotkanie. W zespole Bulls najskuteczniejszy był rezerwowy Denzel Valentine (15 punktów).

Brooklyn Nets – New York Knicks 117:83

Meczu nie dokończył Kristaps Porzingis, który narzekał na ból prawego biodra i w trzeciej kwarcie udał się do szatni. Uraz nie wynikał z jakiegoś pojedynczego zderzenia, po prostu Łotysza zaczęło boleć. Na boisku Knicks popełnili aż 24 straty i trafili tylko 38 proc. rzutów z gry. Willy Hernangomez zaliczył double-double (17 punktów, 12 zbiórek), ale to było za mało na Nets, których znów prowadził D’Angelo Russell (16 punktów, 7 asyst).

Los Angeles Lakers – Sacramento Kings 75:69

Niespotykanie niski jak na sparingi wynik wziął się z bardzo słabej skuteczności – Lakers trafili 41 proc. rzutów, Kings tylko 31. W tym festiwalu pudeł najlepiej spisali się Julius Randle (17 punktów, 10 zbiórek, 3 asysty, 3 przechwyty) oraz Kyle Kuzma (15, 8, 3). Dla Kings 16 punktów zdobył Zach Randolph. Bogdan Bogdanović grał przez 32 minuty, ale miał 3/10 z gry – do 7 punktów dodał 3 asysty.

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves 142:110

