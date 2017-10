Budzik z preseason: Rakiety uderzyły w Rekiny

Chris Paul i James Harden zgrywali się w meczu z Shanghai Sharks, Houston Rockets wygrali aż 144:82. W Orlando niezły występ zaliczył Aaron Gordon.

James Harden wymiata w takich butach – sprawdź >>

Orlando Magic – Dallas Mavericks 112:89

Aaron Gordon miał double-double w 20 minut – zdobył 17 punktów i miał 10 zbiórek, a trenerzy Magic mogli być zadowoleni z jego zdecydowanej, przebojowej gry. Inaczej niż w dwóch poprzednich okresach przygotowawczych skrzydłowy z Orlando nie jest trapiony przez kontuzje, gra na swojej ulubionej pozycji nr 4. Przeciwko Mavericks spisywał się naprawdę nieźle – nawet, jeśli rywal w ogóle Mavericks nie przypominał: J.J. Barea, Harrison Barnes, Devin Harris, Wesley Matthews, Josh McRoberts, Nerlens Noel i Dirk Nowitzki nawet do Orlando nie przylecieli.

Houston Rockets – Shanghai Sharks 144:82

Starcie dwóch koszykarskich światów zaczęło się od kwarty wygranej przez Rockets 43:16, a potem demolka trwała do końca. Nowy obwód Chris Paul – James Harden nie był może zbyt skuteczny (wspólne 8/20 z gry), ale Paul miał 11 punktów i 12 asyst, a Harden dodał odpowiednio 9 i 10. Najwięcej punktów, 18, rzucił dla Rockets Trevor Ariza, gospodarze mieli 22/52 za trzy. W zespole z Szanghaju nie zagrał chory Jimmer Fredette, więc najskuteczniejszy był Josh Akognon, który rzucił 27 punktów. I uwaga, miał 5/17 za trzy.

Brooklyn Nets – Miami Heat 107:88

W tym sparingu też nie było emocji, Nets prowadzili od początku. Nieźle zaczął D’Angelo Russell, potem dobrze grał Jeremy Lin (16 punktów). W zespole z Miami 19 punktów i 9 zbiórek w 18 minut miał Hassan Whiteside, 21 „oczek” z ławki rzucił Tyler Johnson.

Portland Trail Blazers – Toronto Raptors 106:101

Niby tylko pięć punktów różnicy, ale przewaga gospodarzy była większa – dopiero w ostatniej części Raptors podgonili, wygrali ją 32:21. W Blazers najlepiej spisywali się Damian Lillard (16 punktów, 8 asyst), CJ McColllum (15) oraz Jusuf Nurkić (12). Dla gości 23 punkty i 6 asyst uzyskał Kyle Lowry.