Budzik z preseason: Teodosić cię zawsze znajdzie!

Blake Griffin z rzutami z dystansu to chyba już na poważnie, zwłaszcza po takich podaniach. Dallas wygrywają nawet rezerwowym składem.

Dallas Mavericks – Atlanta Hawks 108:94

Mavs wystawili do gry zmienników, ale i tak wygrali mecz. Obserwowany przez wszystkich Dennis Smith Jr. miał 9 punktów, a najwięcej zdobył Niemiec Maximilian Kleber (16).

W Hawks nie mógł się strzelić Dennis Schroder (2-11 z gry), jedynie Kent Bazemore (20 pkt.) wyglądał na gotowego do nowego sezonu.

Sacramento Kings – Los Angeles Clippers 87:104

Skoro mecz Clippers, to w skrótach na pewno znajdą się magiczne podania Milosa Teodosicia, który zagrał w pierwszej piątce. Tym razem miał 8 punktów i 6 asyst. Dobrą formę strzelecką pokazali Blake Griffin (18 pkt., 2-4 z dystansu) oraz Wesley Johnson, który trafił wszystkie 4 swoje trójki. DeAndre Jordan dominował pod koszem z double-dooble na poziomie 13 punktów i 14 zbiórek.

Wchodzący do składu Kings rodak Toedosicia, Bogdan Bogdanovic miał 13 punktów w 19 minut. Weteran Zach Randolph rzucił 14 oczek.

