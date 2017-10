Budzik z Preseason: Teodosić już czaruje w Clippers

Nowa wersja LA Clippers nie poradziła sobie z Toronto Raptors, a Miami Heat ograli Atlanta Hawks. Zobaczyliśmy początki zupełnie nowej drużyny z LA.

Toronto Raptors – LA Clippers 121:113

Sytuacja w LA po odejściu Chrisa Paula? W pierwszej piątce – obok Blake’a Griffina (który chyba zaczyna kochać rzucanie za 3 pkt.) i DeAndre Jordana zagrali Danilo Galinari (17 punktów) i Patrick Beverley (14 pkt, 2-3 z dystansu). Milos Teodosić z ławki zaliczył 8 asyst i 2 przechwyty w 25 minut, ale nie trafił żadnego z 5 rzutów z gry.

Miami Heat – Atlanta Hawks 96:90

Bohaterowie EuroBasketu wracają do obowiązków. Goran Dragić miał 6 punktów i 3 asysty, a po drugiej stronie (mający ostatnio problemy z prawem) Denis Schroder trafił tylko 6 z 17 rzutów. Dobry mecz zagrał Dewayne Dedmon, przychodzący do Hawks ze Spurs – w 15 minut na parkiecie zdobył 12 punktów.

