Budzik z Preseason: Wade fruwa, grzeczny Westbrook, Irving liderem

Trio Thunder już w komplecie. W Cleveland Dwyane Wade i Derrick Rose w świetnej formie, do gry w Bucks wrócił także „Antek”. Nawet preseason robi się ciekawszy!

Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans 102:91

Spokojny powrót Russella Westbrooka z 10 punktami i 4 asystami, liderem Thunder tego dnia był dla odmiany Paul George, który zdobył 25 punktów, trafiając 7-14 z gry. Tercet Wesbrook – George – Anthny ewidentnie dobrze bawi się grając ze sobą.

Boston Celtics – Philadelphia Sixers 110:102

Kyrie Irving już jest liderem w Bostonie, zdobył 21 punktów, w tym świetne 5-7 za 3 punkty. W barwach Sixers, przy braku Fultza (choroba) i Embiida, wszyscy patrzą na Bena Simmonsa. Tym razem wielka nadzieja Sixers miała 8 punktów i 5 asyst, a cały zespół znów wypadł nieszczególnie.

Washington Wizards – New York Knicks 104:102

Marcin Gortat zagrał przez 2 kwarty (24 minuty), miał 6 punktów, 5 zbiorek i 3 asysty. W formie jest już John Wall, który miał 24 oczka, po trafieniu 9-14 rzutów z gry.

W Knicks oszczędzano Kristapsa Porzingisa i znów z dobrej strony pokazał się skuteczny Enes Kanter (16+5), plotki o powrocie do wielkiej formy Joakima Noaha nie znajdują, póki co, potwierdzenia na boisku.

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 106:102

Dwyane Wade i Derrick Rose jak za najlepszych czasów. Wade trafił 10-14 z gry i ruszał się tak:

Dobry mecz w barwach Cavs zagrał też, wychodzący w pierwszej piątce, Jae Crawder (17 pkt., 6 zbiórek). W Pacers najskuteczniejszy był debiutant TJ Leaf, który w samej IV kwarcie zdobył 18 punktów i poprowadził swój zespół do wygranej.

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 101:114

Do gry po osobistej tragedii (śmierć ojca) wrócił Giannis Antetokounmpo i wyglądał świetnie. Miał 24 punkty i 4 zbiórki, trafił 7-10 z gry. Bulls byli bardziej zmobilizowani w piątkowy wieczór, skuteczność dopisywała Justinowi Holidayowi i Nikoli Mirotociowi, którzy we dwóch trafili 8 z 13 rzutów z dystansu. Cały zespół z Chicago trafił 50% trójek.

San Antonio Spurs – Sacramento Kings 113:93

Utah Jazz – Phoenix Suns 112:101

