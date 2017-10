Budzik z preseason: Zielone debiuty Irvinga i Haywarda

Marcin Gortat zdobył 6 punktów, Bogdan Bodganović 2, a Pau Gasol – ani jednego. Celtics pokonali Hornets 94:82, a kilka udanych akcji zaprezentowali Kyrie Irving i Gordon Hayward.

Washington Wizards – Guangzhou Long-Lions 126:96

Ładnie zaprezentował się Jodie Meeks, nowy gracz Wizards – już w pierwszej połowie zdobył 19 punktów (7/9 z gry), w drugiej w ogóle nie grał. Marcin Gortat spędził na boisku 15 minut – zdobył 6 punktów, miał 5 zbiórek oraz 4 asysty. Dla gości z Chin 29 punktów i 11 zbiórek zdobył Tyler Hansbrough, a 26 i 11 asyst – Kyle Fogg (ostatnio Unicaja Malaga).

Boston Celtics – Charlotte Hornets 94:82

Kyrie Irving (9 punktów) i Gordon Hayward (5) zaliczyli oszczędne debiuty, grali mniej niż po 20 minut, ale kilka ładnych akcji pokazali. Najwięcej punktów dla Celtics zdobył Niemiec Daniel Theis (12 z 14 minut). Dla rywali 17 punktów i 8 zbiórek zaliczył Jeremy Lamb.

Memphis Grizzlies – Orlando Magic 92:84

W bardzo szerokim przeglądzie całej ławki gospodarzy najwięcej punktów zdobył Mario Chalmers (19 punktów), Jarell Martin dodał 16 i pokazał efektowny wsad nad Bismackiem Biyombo. W grającym identycznie szerokim składem zespole z Florydy pozytywnie zaprezentował się nr 6 draftu Jonathan Issac (15 punktów, 6/10 z gry), dobrze wypadł Mario Hezonja (12 punktów).









Dallas Mavericks – Milwaukee Bucks 106:104

Dirk Nowitzki zagrał tylko przez 9 minut, rzucił 5 punktów – najwięcej dla Mavericks, 12, uzyskał Yogi Ferrell. Gospodarze wygrali dzięki ostatniej kwarcie (31:20), a zwycięskie punkty zdobył na 4 sekundy przed końcem Johnathan Motley.

Utah Jazz – Sydney Kings 108:83

Ricky Rubio w debiucie w Jazz grał 19 minut, zdobył 3 punkty, miał 4 asysty. W pogromie gości z Australii najlepiej spisał się Rudy Gobert (15 punktów, 7/9 z gry, także 10 zbiórek). Obok niego zagrał też wracający do NBA Ekpe Udoh (4 punkty i 2 zbiórki w 9 minut).

Sacramento Kings – San Antonio Spurs 106:100

Nowi Kings zaczęli piątką George Hill, Vince Carter, Garrett Temple, Zach Randolph i Kosta Koufos, ale oni grali pojedyncze minuty. Statystycznych wybryków nie było (17 punktów Franka Masona III), debiut zaliczył Bogdan Bogdanović (2 punkty, 1/3 z gry w 14 minut). W Spurs niebywałą, jak na preseason, linijkę zapisał Pau Gasol – aż 41 minut, ale ani jednego punktu (0/3 z gry), 2 zbiórki, 3 asysty.

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 107:113

Lonzo Ball w pierwszej połowie skręcił lewą kostkę i choć próbował wracać do gry po przerwie, to jednak nie był to dobry pomysł – rozgrywający Lakers zakończył spotkanie w szatni, na boisku miał 8 punktów i 4 asysty w 21 minut. Dla zwycięskich Nuggets aż 25 punktów rzucił Gary Harris (8/11 z gry, w tym 5/7 za trzy), a najlepszym strzelcem pokonanych Lakers był świetny w końcówce Kyle Kuzma (23).

