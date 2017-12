Budzik z Tissot: 10 trójek Curry’ego, Jazz biją Cavs

Stephen Curry powrócił z przytupem, zdobywając 38 punktów przeciwko Memphis, Utah Jazz zepsuli urodziny LeBronowi Jamesowi, a Knicks podbili Nowy Orlean.

Orlando Magic – Miami Heat 111:117

Aaron Gordon dla gospodarzy grał niesamowicie (39 punktów, 5 trójek), ale do wygranej w derbach Florydy to nie wystarczyło. Sprawę załatwili obwodowi Heat – Tyler Johnson miał 31 punktów, a Goran Dragić 25. Goście z Miami trafili 50 % (12-24) rzutów z dystansu.

New Orleans Pelicans – New York Knicks 103:105

To była wspaniała rywalizacja, ogromnie utalentowanych, wysokich graczy. „Dwie wieże” gospodarzy zrobiły swoje – Anthony Davis zanotował 31 punktów, 9 zbiórek i 5 bloków, a DeMarcus Cousins miał 29 punktów i aż 19 zebranych piłek. Po drugiej stronie Kristaps Porzingis też był świetny, zaliczając mecz z 30 punktami. Łotysz pociągnął swój zespół w pościgu w końcówce (7 punktów z rzędu), a 2 rzuty wolne decydujące o zwycięstwie gości trafił weteran Jarrett Jack.









Cleveland Cavaliers – Utah Jazz 101:104

Jazzmani zepsuli 33. urodziny „Króla”, choć LeBron James, jak zwykle w tym sezonie, nie zawiódł – zanotował 29 punktów, 8 zbiórek i 6 asyst. Tymczasem w Utah już oficjalnie rośnie nowa gwiazda i to Donovan Mitchell (29 pkt.) okazał się najlepszym graczem meczu. Ricky Rubio był bardzo bliski triple-double z 16 punktami, 10 zbiórkami i 8 asystami. Cavs przegrali już 3 spotkanie z rzędu – wyprawy na Zachód nie zaliczą do udanych.

Golden State Warriors – Memphis Grizzlies 141:128

Steph Curry postanowił nie czekać i już w pierwszym meczu po powrocie po kontuzji przypomniał o swoim geniuszu. Trafił niesamowite 10-13 rzutów z dystansu i zdobył 38 punktów, prowadząc mistrzów do pewnej wygranej z Grizzlies. Klay Thompson dodał 5 trójek, a Kevin Durant kolejne dwie. Mecz w ogóle był popisem w rzutach z dystansu – goście z Memphis trafili aż 71% trójek (15-21), a i tak nie mieli szans wygrać meczu.

Detroit Pistons – San Antonio Spurs 93:79

Atlanta Hawks – Portland Trail Blazers 104:89

