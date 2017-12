Budzik z Tissot: Bulls zadziwiają, Rockets dominują

Aż trudno uwierzyć – Chicago Bulls wygrali szósty mecz z rzędu! Rockets wygrali czternasty, ale to mniej dziwne. Z poważnych opresji uratowali się Celtics i Warriors.

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 114:116 (dogrywka)

Ceremonia uhonorowania Kobego Bryanta nie przeszkodziła obu drużynom w zagraniu świetnego meczu. Lakers zdołali (wejście Brandona Ingrama) doprowadzić do dogrywki, ale w niej dominowali już mistrzowie NBA. Kevin Durant zdobył 36 punktów, miał 11 zbiórek i asyst.

Dla Lakers Kyle Kuzma zanotował 25 punktów (4-6 z dystansu), Ingram miał 19, a Lonzo Ball 16 pkt., 6 zbiórek i 6 asyst.

Chicago Bulls – Philadelphia Sixers 117:115

To już szósta z rzędu wygrana „Byków”! Aż 7 graczy z Chicago zdobyło dwucyfrową liczbę punktów, najwięcej mieli Kris Dunn i Nikola Mirotić – po 22, obaj też trafiali ważne rzuty w czwartej kwarcie. Dla Sixers (bez Embiida) Dario Sarić zdobył 27, a Benowi Simmonsowi zabrakło jednej asysty do triple – double (19 pkt., 11 zb., 9 as.).

Indiana Pacers – Boston Celtics 111:112

Celtowie byli naprawdę blisko, aby to jednak przegrać – zmarnowali 19 punktów przewagi, dopiero w końcówce uratował ich Terry Rozier, przechwytem i punktami na wygraną. Świetny mecz zagrał Kyrie Irving, autor 30 punktów (w ty 5-8 z dystansu). W Pacers znów rewelacyjnie prezentował się Victor Oladipo, który zanotował 38 punktów.









Houston Rockets – Utah Jazz 120:99

W niesamowity ataku Rockets tym razem odpalił Eric Gordon, który zdobył 33 punkty, trafiając 7 trójek. W wysoko wygranym meczu „spokojniej” mógł zagrać James Harden (26 pkt.), a Chris Paul zaliczył podobny przypadek jak Ben Simmons – do TD zabrakło mu dla odmiany jednej zbiórki (18+9+10).

Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 95:94

Russell Westbrook postanowił zrobić to sam i tym razem się udało. Zacznijmy od tego, że Carmelo Anthony zdobył zdobył 4 punkty, a Paul George tylko 8. Russ pociągnął drużynę, jak w poprzednich sezonach – rzucił 38 oczek, miał 9 zbiórek i 6 asyst, do niego należały też akcje przesądzające o minimalnej wygranej Thunder.

Charlotte Hornets – New York Knicks 109:91

Atlanta Hawks – Miami Heat 110:104

Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers 108:107

San Antonio Spurs – LA Clippers 109:91

Dallas Mavericks – Phoenix Suns 91:97

