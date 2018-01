Budzik z Tissot: Cavs znów bliscy kompromitacji

Joel Embiid poprowadził Sixers do wygranej w Bostonie, w Cleveland gospodarze zdołali ostatecznie pokonać jednym punktem Magic, James Harden wrócił ze słabą skutecznością z gry, ale jego Rockets wygrali w Minneapolis.

Buty, w których wymiana Kyrie Irving – możesz je mieć! >>

Boston Celtics – Philadelphia 76ers 80:89

Sixers wygrali 6 z ostatnich 7 meczów, mają bilans 21-20, właśnie awansowali na ósme miejsce na Wschodzie. W Bostonie zwyciężyli głównie dzięki Joelowi Embiidowi, który zdobył 26 punktów i zaliczył rekordowe w karierze 16 zbiórek. Goście mieli już 21 punktów przewagi i utrzymali jej część w końcówce, gdy Celtics gonili. Gospodarze grali bez Kyriego Irvinga, który narzeka na uraz lewego barku.

Cleveland Cavaliers – Orlando Magic 104:103

Cavs byli bliscy kolejnej kompromitacji, przeciwko najsłabszej drużynie ligi roztrwonili 23 punkty prowadzenia, ale 11 sekund przed końcem Isaiah Thomas trafił dwa wolne, a po chwili gospodarze zdołali wybronić akcję. Thomas rzucił 21 punktów i był najlepszym strzelcem Cavs, którzy przerwali serię czterech porażek, Słaby mecz rozegrał LeBron, który miał 16 punktów, 5 zbiórek i 6 asyst, ale też 6 strat i tylko 2/8 z linii rzutów wolnych.

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves 116:98

Wrócił James Harden, który w 26 minut miał tylko 3/15 z gry i uzbierał 10 punktów (miał tez 7 asyst). Zdecydowanie ważniejszymi graczami Rockets byli Eric Gordon (30 punktów), Clint Capela (20) i Chris Paul (19 oraz 6 zbiórek i 9 asyst). Goście prowadzili od początku, po trzech kwartach mieli aż 19 punktów przewagi.

Portland Trail Blazers – Indiana Pacers 100:86

Na przełomie trzeciej i czwartej kwarty Blazers mieli kluczowy zryw 21:2 i w końcówce kontrolowali wynik. 26 punktów zdobył Damian Lillard, mocne double-double z 19 punktami i 17 zbiórkami miał Jusuf Nurkić. Dla gości po 23 punkty rzucili Darren Collison i Vctor Oladipo, ale ten drugi miał tylko 9/25 z gry.