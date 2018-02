Budzik z Tissot: Celtics gromią, Kemba szaleje

Cavs zadziwili Heat dobrą obroną, Celtics i Terry Rozier rozbili Knicks grając bez Irvinga, a Kemba Walker zdobył 38 punktów.

Buty, w których wymiata Kyrie Irving – możesz je mieć! >>

Brooklyn Nets – Philadelphia Sixers 116:108

Spencer Dinwiddie już na dobre stał się ulubieńcem kibiców z Brooklynu, tym razem poprowadził Nets do wygranej zdobywając 27 punktów. Jarrett Allen pod koszem zanotował double-double z 16 punktami i 12 zbiorkami, próbując nawiązać walkę z Joelem Embiidem. Środkowy Sixers miał 29 punktów i 14 zbiórek, ale jak widać nie wystarczyło.

Cleveland Cavaliers – Miami Heat 91:89

Wreszcie lepsza brona Cavs! W pierwszym meczu bez kontuzjowanego Kevina Love’a zatrzymali Heat w kluczowych akcjach, odnosząc minimalne zwycięstwo. LeBron James miał 24 punkty, 11 zbiórek i 5 asyst. Wciąż fatalnie wygląda skuteczność Isaiaha Thomasa, który trafił 2-15 rzutów z gry.









Atlanta Hawks – Charlotte Hornets 110:123

To był koncert Kemby Walkera, który zdobył 38 punktów (9 celnych trójek – rekord kariery). Dwight Howard zanotował 20 punktów i 12 zbiórek, a do tego trafił 4-5 rzutów wolnych. W Hawks wciąż wysokiej formie jest Kent Bazemore, który tym razem zanotował 25 punktów.

Boston Celtics – New York Knicks 103:73

Nie ma Kyriego Irvinga (kontuzja mięśnia czworogłowego)? Jest Terry Rozier! Rezerwowy Celtics zaliczył pierwsze w karierze triple – double z 17 punktami, 11 zbiórkami i 10 asystami. Jeśli Knicks myśleli o wygranej, to przeszło im w ostatniej kwarcie – przegrali ją aż 8:22. Kristaps Porzingis tym razem zdobył 16 punktów, a Enes Kanter miał 17 punktów i 17 zbiórek.

Indiana Pacers – Memphis Grizzlies 105:101

Orlando Magic – LA Lakers 127:105

Portland Trail Blazers – Chicago Bulls 124:108

O niezwykłym meczu i 50 punktach CJ McColluma piszemy TUTAJ>>

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 102:88

