Budzik z Tissot: Celtics się ratują, Giannis w formie

Kyrie Irving (27 pkt.) nie zwalnia tempa, Hawks zaskoczyli Timberwolves, Antetokounmpo szalał przeciwko Sixers. Pacers z końcówce zatrzymali Hornets.

Denver Nuggets Boston Celtics 110:111

Mecze na wysokościach w Denver dla nikogo nie są spacerkiem, z olbrzymią trudnością, ale jednak Celtics zdołali wygrać. Kluczową trójkę na 34 sekundy przed końcem trafił Jaylen Brown, Nuggets mieli jeszcze szanse na wygraną, ale już nie trafili. Niezmiennie w formie jest Kyrie Irving, który zdobył 27 punktów. W Nuggets Nikola Jakić zanotował 24 punkty, 11 zbiórek i 5 asyst, Trey Lyles dodał 20 pkt. (7-10 z gry).

Milwaukee Bucks – Philadelphia Sixers 107:95

Giannis Antetokounmpo znów zdominował mecz, tym razem z grającymi bez odpoczywającego Embiida Sixers. „Antek” zanotował 31 punktów, 18 zbiórek i 6 asyst. Goście z Filadelfii trafili tylko 2 z 26 rzutów z dystansu, czyli…niecałe 8 procent. Np. Dario Sarić zanotował 0-8, a Robert Covington 1-8.

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns 120:109

Marc Gasol swoje 33. urodziny uczcił double – double (12 pkt., 10 zbiórek) i wygraną nad Słońcami. W świetnej formie był Tyreke Evans, który zdobył 27 punktów. Grizzlies trafili w meczu aż 56% rzutów z gry – obrona Suns nie należy do najtwardszych przeszkód w NBA…









Atlanta Hawks – Minnesota Timberwolves 105:100

Wilki już w komplecie, bo wrócił Jimmy Butler, ale i tak nie potrafiły wygrać ze znacznie niżej notowanym rywalem. Wysoką formę z ostatnich meczów potwierdził Kent Bazemore, autor 22 punktów (4 celne trojki). Po drugiej stronie nietypowy występ zaliczył Jeff Teague, który miał 10 asyst, ale trafił tylko 1 z 12 rzutów z gry, kończąc z 2 punktami w 35 minut.

Indiana Pacers – Charlotte Hornets 105:96

Świetna obrona w 4. kwarcie pozwoliła Pacers wymęczyć wygraną – goście rzucili tylko 18 punktów w ostatniej części, jedynie 14 w ostatnich 10 minutach meczu. W kluczowych fragmentach najlepszy był Victor Oladipo, który zdobył 25 punktów w meczu. Myles Turner dorzucił 22, mocno przydało się też trochę szaleństwa od Lance Stephensona.

Dallas Mavericks – Miami Heat 88:95

