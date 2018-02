Budzik z Tissot: Curry szaleje, Wizards lepsi od Cavs

Stephen Curry zdobył 44 punkty przeciwko Clippers, Russell Wesbrook trafił buzzer – beatera na wygraną z Kings, a Wizards potrafili wygrać w Cleveland – NBA wróciła w dobrym stylu.

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards 103:110

Pierwsza porażka „nowych” Cavs. LeBron James grał rewelacyjnie, miał 32 punkty (13-18 z gry), 9 zbiórek i 8 asyst, ale jego drużynie brakowało skuteczności – gospodarze trafili tylko 23% rzutów z dystansu. W wyrównanym zespole Wizards najwięcej punktów zdobył Bradley Beal (18), świetnie grę poprowadził Tomas Satoranski (17 pkt., 8 asyst, 6-7 z gry.) Marcin Gortat w 18 minut miał 6 punktów i 3 zbiórki.

Chicago Bulls – Philadelphia Sixers 109:110

Bulls wycofują podstawowych zawodników i tankują już niemal oficjalnie, ale Sixers i tak musieli się nieźle napocić. Dopiero celne wolne w ostatniej minucie Bena Simmonsa przesądziły sprawę. Rozgrywający z Filadelfii miał 32 punkty i 11 asyst. Joel Embiid dołożył 30 punktów i 13 zbiórek. W „Bykach” zadziwił Bobby Portis, który pobił rekord kariery z 38 punktami.

Charlotte Hornets – Brooklyn Nets 111:96

Charlotte Hornets – Brooklyn Nets 111:96

Pewniak gospodarzy, choć pierwsza połowa była wyrównana. Kemba Walker zdobył 31 punktów, a Dwight Howard totalnie zdominował pomalowane – z 15 punktami i aż 24 zbiórkami. Hornets trafili ponad 52% rzutów z dystansu.









Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder 107:110

Kings byli bardzo blisko dogrywki, ale halę w Sacramento rzutem za 3 punkty w ostatniej sekundzie uciszył Russell Westbrook. Thunder byli bliscy wpadki, dali się przegonić po tym, gdy prowadzili już różnicą 23 punktów. Paul George zdobył 26 punktów, Carmelo Anthony 23, a Westbrook 17. Dla Kings weteran Zach Randolph zdobył 29 punktów.

Golden State Warriors – LA Clippers 134:127

Z wielkich strzelców Warriors tym razem odpalił Steph Curry, który zdobył aż 44 punkty, trafiając 14/19 z gry, w tym doskonałe 8/11 z dystansu. Miał też 10 asyst. Kevin Duratn dorzucił 24 punkty. Clippers walczyli do samego końca. Tobias Harris zdobył 22 punkty, a Lou Williams 21. DeAndre Jordan miał 16 punktów i 14 zbiórek.

Orlando Magic – New York Knicks 113:120

