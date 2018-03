Budzik z Tissot: Dragić zwycięski, cegłówki Lakers

Resztki Golden State przegrały z Sacramento, trwa doskonała seria Raptors, Goran Dragić ze zwycięskim rzutem w Los Angeles. Lonzo Bll i Isaiah Thomas z zawstydzającym występem.

Toronto Raptors – Dallas Mavericks 122:115 (po dogrywce)

To już 11. z rzędu wygrana Raptors, ale wcale nie przyszła łatwo. Choć rywalem byli (podobno) tankujący Mavs, potrzebna była dogrywka. Dla gości Harrison Barnes zdobył 27 punktów, o dawnych czasach przypomniał JJ Barea, notując 18 punktów i 6 asyst. W Toronto DeMar DeRozan zdobył 29 punktów, Jonas Valanciunas miał 21 punktów i 12 zbiórek.

Oklahoma City Thunder – LA Clippers 121:113

W Oklahomie wszyscy zadowoleni z uzupełnienia składu Coreyem Brewerem. Odkąd wskoczył do pierwszej piątki, Thunder wygrali 5 meczów z rzędu. Liderem był oczywiście Russell Westbrook, z triple double na poziomie 16 punktów, 10 zbiórek i 11 asyst, Paul George dodał 22 punkty. Dla Clippers Tobias Harris zdobył 24 punkty, a DeAndre Jordan miał 21 zbiórek.

Los Angeles Lakers – Miami Heat 91:92

Goran Dragić nie tylko trafił rzut na zwycięstwo gości, ale był również najlepszym zawodnikiem spotkania, z 30 punktami. Dla Lakers Julius Randle zdobył 25 punktów, kompletnie zawiedli za to Lonzo Ball (4-15 z gry) oraz Isaiah Thomas (1/9).

Golden State Warriors – Sacramento Kings 93:98

Sensacja? Teoretycznie trochę tak, ale Warriors grali zupełnymi rezerwami – bez Curry’ego, Thompsona i Duranta. Kings skorzystali z szansy. Buddy Hield zdobył dla nich 22 punkty. Quinn Cook w Golden State błysnął skutecznością – trafił 10/13 z gry, w tym 5/7 z dystansu, zanotował 25 punktów.

Pozostałe wyniki:

Orlando Magic – Boston Celtics 83:92

Philadelphia Sixers – Brooklyn Nets 120:116

