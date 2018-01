Budzik z Tissot: Drummond miażdży, Celtics wreszcie wygrali

Ben Simmons z efektownym triple – doube, Joe Ingles bohaterem Utah Jazz, Rockets zasypali Mavs trójkami. Celtics w Los Angeles przerwali serię porażek.

Buty, w których wymiana Kyrie Irving – możesz je mieć! >>

Philadelphia Sixers – Chicago Bulls 115:101

Sixers pokazali, jak mocna jest ich pierwsza piątka – wszyscy jej gracze zdobyli powyżej 12 punktów. Ben Simmons zanotował piąte w sezonie triple-double z 19 punktami, 17 zbiórkami i 14 asystami. Joel Embiid zdobył 22 punkty, trafiając 10-17 rzutów z gry, Dario Sarić dodał 21 punktów i 10 zbiórek.

Detroit Pistons – Utah Jazz 95:98 (dogrywka)

Dobry przykład, jak brak powołania do Meczu Gwiazd może zmobilizować. Andre Drummond pokazał, na co go stać – zanotował aż 30 punktów, 24 zbiórki, 4 asysty, 3 przechwyty i 6 bloków. Donovan Mitchell dla Jazz trafił tylko 6 z 21 rzutów (15 pkt.), ale bohaterem został Joe Ingles. Najpierw wejściem na kosz doprowadził do dogrywki, a potem dwukrotnie trafił w niej z dystansu.

Dallas Mavericks – Houston Rockets 97:104

Klasyczny mecz Rockets, którzy trafili aż 21 trójek w meczu – James Harden miał 6 celnych (25 pkt., 13 asyst), Eric Gordon dodał 4, a Trevor Ariza 5. Po drugiej stronie bardzo dobrze gral Wesley Matthews (29 pkt., 7 trójek), a Mavs trzymali się równo z faworytem aż do ostatnich minut. To już 6. z rzędu wygrana Houston.









LA Clippers – Boston Celtics 102:113

Wreszcie dobre wiadomości z podróży po Zachodzie dla fanów Bostonu. Do dobrze grającego Kyriego Irvinga dołączyli inni gracze – Jayson Tatum zdobył 18 punktów, z ławki włączyli się też m.in. Daniel Theis i Semi Oyeleye. Blake Griffin zdobył 23 punkty, po urazie wrócił do gry DeAndre Jordan (15 pkt., 14 zbiórek), ale to nie wystarczyło.

Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves 123:114

Jeśli obaj obwodowi Blazers jednocześnie grają na dobrej skuteczności, ciężko wygrać komukolwiek w Portland. Damian Lillard jest regularnie w świetnej formie (31 punktów, 6 asyst), tym razem bardzo dobry był też CJ McCollum (28 pkt., 4-5 z dystansu). Blazers w trzeciej kwarcie zdobyli aż 43 punkty. W Wolves nie grał Jimmy Butler,Andrew Wiggins zdobył 24 punkty, a z ławki przypomniał o sobie weteran Jamal Crawford, którzy rzucił 19 oczek (7-10 z gry).

Charlotte Hornets – New Orleans Pelicans 96:101

Indiana Pacers – Phoenix Suns 116:101

Atlanta Hawks – Toronto Raptors 93:108

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 85:108

