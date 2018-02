Budzik z Tissot: Dziesiąty raz Jazz, Kerr zadziwia

Rozpędzona ekipa z Utah ograła Spurs zaliczając 10 zwycięstwo z rzędu. Anthony Davis rządził w Detroit, a Steve Kerr nudził się chyba trochę, podczas meczu przeciwko Phoenix Suns.

Philadelpia Sixers – New York Knicks 108:92

Różnych graczy w składzie Sixers można podejrzewać o to, że zgarną triple – double w meczu, ale niekoniecznie TJ-a McConnella. Rezerwowy rozgrywający świetnie wykorzystał szansę, notując 10 punktów, 10 zbiórek i 11 asyst, miał też aż 6 przechwytów. W słabiutkich bez Prozingisa Knicks najwięcej punktów (22) zdobył Michael Beasley.

Detroit Pistons – New Orleans Pelicans 103:118

Skończyła się seria wygranych Pistons po dojściu Blake’a Griffina. Gospodarze nie mieli odpowiedzi na Anthony’ego Davisa, który zdobył zdobył 38 punktów i miał 10 zbiórek. Dobrze w barwach Pelicans odnajduje się też Nikola Mirotić, który zanotował 21 punktów i 12 zbiórek, trafił 4-8 z dystansu.









Utah Jazz – San Antonio Spurs 101:99

Rzadko zdarza się, aby serie 10 wygranych z rzędy zaliczały zespoły, które nie są nawet na miejscu dającym awans do playoff. W kluczowych momentach znów świetnie grał Donovan Mitchell, który trafił rzut na wygraną w ostatniej minucie i zdobył łącznie 25 punktów. Spurs w 4. kwarcie prowadzili już 13 punktami, ale osłabli w końcówce.

Golden State Warriors – Phoenix Suns 129:83

Już po samym wyniku widać, że niewiele było zaciętej walki. Steve Kerr pozwalał nawet w trakcie meczu swoim zawodnikom prowadzić drużynę podczas czasów – tłumaczył potem, że nie jest to brak szacunku dla rywala, ale sposób na dotarcie do własnych graczy. Najwięcej punktów (22) zdobył Steph Curry.

