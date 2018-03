Budzik z Tissot: Finisz Lillarda, Tony Parker jak za dawnych lat

Jeszcze jeden show w końcówce Damiana Lillarda i Blazers wygrali siódmy mecz z rzędu. Tony Parker świetną grą sprawił, że Spurs zdołali wygrać z najsłabszymi w lidze Grizzlies.

Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons 112:90

W Cavs plaga kontuzji, to szansę dostają inni. Larry Nance Jr. zaliczył najlepszy mecz w karierze, wychodząc w pierwszej piątce i notując 22 punkty oraz 15 zbiórek. LeBron James zaliczył swój „typowy dzień w biurze” z 31 punktami (11/17 z gry), 7 zbiórkami i 7 asystami. Dla Pistons Blake Griffin zdobył 25 punktów, ale mecz był rozstrzygnięty już w 3. kwarcie.

Chicago Bulls – Boston Celtics 89:105

Kyrie Irving odpoczywał z powodu naciągniętego mięśnia, ale sprawę spokojnie załatwiła młodzież z Bostonu, choć trzeba było na to czekać do ostatniej kwarty. Jaylen Brown zdobył 21 punktów, trafiając 9/13 z gry. Dla Bulls bardzo dobry mecz zagrał Denzel Valentine, który miał 20 punktów, w tym 4/6 z dystansu.

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies 100:98

„Ostrogi” dopadł kryzys i każda ich wygrana jest chwilowo wydarzeniem. Mark Gasol (24 pkt.) był bliski dogonienia Spurs w ostatniej minucie, ale gościom zabrakło kilku sekund. Najlepszy mecz od bardzo dawna zagrał Tony Parker (23 punkty, 10/14 z gry), prowadzący drużynę niczym jakieś 10 lat temu. Dla Grizzlies była to już 14. porażka z rzędu.

Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 103:108

„Czas Lillarda” mówią już amerykańscy komentatorzy o końcówkach meczów Blazers. Damian zdobył 19 ze swoich 39 punktów w czwartej kwarcie, ekipa z Portland wygrała 7. raz z rzędu i twardo trzyma się trzeciego miejsca na Zachodzie. W Lakers Julius Randle zdobył 21 punktów, Lonzo Ball wciąż nieźle trafia z dystansu (3/7 tym razem), a Isaiah Thomas rzuca sobie na swojej typowej skuteczności (5/21 tym razem).

Pozostałe wyniki:

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks 92:89

Miami Heat – Phoenix Suns 125;103

Utah Jazz – Orlando Magic 94:80

