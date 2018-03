Budzik z Tissot: Giannis lepszy od Embiida

Miwaukee Bucks wreszcie przerwali serię porażek pokonując Sixers, Wizards zaliczyli wpadkę z Indianą, a Bogdan Bogdanović gra kolejne świetne mecze.

Atlanta Hawks – Phoenix Suns 113:112

Niby niekoniecznie o wygrane obu zespołom chodzi, ale walczono do samego końca. Devin Booker nie trafił rzutu na zwycięstwo Suns, po tym, gdy Atlantę na prowadzenie wyprowadził rzutami z dystansu Taurean Prince. Świetną formę rzutową zaprezentował T.J. Warren, który zdobył aż 35 punktów.

Washington Wizards – Indiana Pacers 95:98

Chwaleni za grę bez Johna Walla Wizards w ostatnich dniach dostali zadyszki i po tej porażce dali się w tabeli wyprzedzić właśnie Indianie. Breadley Beal przestrzelił aż 3 rzuty w ciągu ostatnich 19 sekund, które mogły dać remis – ładny pościg gospodarzy w 4. kwarcie nie miał więc happy-endu. Obrona w Waszyngtonie przez cały mecz miała problem z Victorem Oladipo, który zdobył 33 punkty. Nasz Marcin Gortat grał 22 minuty, miał 10 punktów i 7 zbiórek.









Milwaukee Bucks – Philadelpia Sixers 118:110

Giannis Antetokounmpo zdobył 35 punktów i zdominował grę tak, jak czynił to często na początku tego sezonu. Bucks przerwali serię 4 porażek z rzędu. W Sixers bardzo dobry mecz zagrał Dario Sarić (25 pkt., 9/11 z gry). Joel Embiid miał 19 punktów, 8 zbiórek i aż 7 strat. Ben Simmons zanotował 15 asyst i też 6 strat. Za dużo tych pomyłek…

Sacramento Kings – New York Knicks 102:99

Mocno zwariowane zakończenie meczu. Knicks odrobili w ostatniej kwarcie 19 punktów straty i dostali szansę na wyrównanie, po tym, gdy Zach Randolph dostał przewinienie techniczne za… wbiegnięcie na boisko z radości. Goście z Nowego Jorku nie wykorzystali jednak szansy. Kolejny bardzo dobry mecz zagrał debiutant Bogdan Bogdanović, który zdobył 22 punkty (7/11 z gry).

Pozostałe wyniki:

Toronto Raptors – Charlotte Hornets 103:98

Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans 109:126 (8. wygrana z rzędu!)

LA Clippers – Brooklyn Nets 123:120

