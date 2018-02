Budzik z Tissot: Irving i Lillard trafiają, Thunder nic a nic

Warriors w meczu wieczoru doszczętnie rozbili Oklahomę, Celtics wygrali drugi mecz z rzędu, Damian Lillard (40 punktów) wciąż jest w rewelacyjnej formie.

Buty, w których wymiana Kyrie Irving – możesz je mieć! >>

New York Knicks – Boston Celtics 112:121

Od kontuzji Kristapsa Porzingisa Knicks są cieniem drużyny, ale w meczu z Celtics w MSG przynajmniej powalczyli. Świetny mecz zagrał jednak Kyrie Irving, który zanotował 31 punktów, 9 zbiórek i 8 asyst. Wiele z jego podań trafiło do Jaylena Browna, który zdobył 24 punkty.

Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder 112:80

To miał być hit soboty, ale skończyło się na pogromie. Obrona Warriors ograniczyła liderów Thunder, ale i oni sami mieli po prostu fatalny dzień – Westbrook trafił tylko 4/15 z gry, Anthony 6/17, a Paul George zagrał najgorszy mecz w sezonie i miał 1/14. Po drugiej stronie nie było takich problemów, tym razem błyszczał Kevin Durant, z 28 punktami.

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 104:106

Gdy drużyny grają drugi wieczór z rzędu, można oczekiwać niespodzianek. I było blisko – o wygranej Blazers zdecydował przechwyt Damiana Lillarda i punkty na 0.9 sekundy przed końcem. Suns wygrywali już różnicą 15 punktów w ostatniej kwarcie, ale nie zdołali utrzymać przewagi. Lillard zdobył 40 punktów, Devin Booker dla Phoenix miał 30.

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers 108:113

Najlepszym graczem w derbach Kalifornii był Kentavoius Caldwell-Pope, który zdobył aż 34 punkty. Isiaiah Thomas dodał 17 oczek, na swojej typowej skuteczności 4/11 z gry. W Kings tym razem pokazali się młodsi – 21 punktów zdobył rookie Bogdan Bogdanović, tyle samo miał Buddy Hield.

Philadelphia Sixers – Orlando Magic 116:105

Miami Heat – Memphis Grizzlies 115:89

Minnesota Timberwolves – Chicago Bulls 122:104

Utah Jazz – Dallas Mavericks 97:90

Buty, w których wymiana Kyrie Irving – możesz je mieć! >>