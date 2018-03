Budzik z Tissot: Isaiah Thomas wreszcie wypalił

Sixers lepsi od Cavaliers, Thomas prowadzi Lakers do niespodziewanej wygranej w Miami, a Damian Lillard wciąż jest w doskonałej formie. King po dogrywce lepsi od Nets.

Miami Heat – Los Angeles Lakers 113:131

Sporą niespodzianką jest nie tylko sama wygrana, ale i przewaga Lakers na Florydzie. W końcu bardzo dobry mecz w nowej drużynie zagrał Isaiah Thomas, który zdobył 29 punktów, trafiając 11/20 rzutów, miał też 6 asyst. Julius Randle dodał 25 punktów. W Heat znów jak za dawnych lat szalał Dwyane Wade (25 pkt.), ale w pojedynkę meczu nie zdołał uratować.

Cleveland Cavaliers – Philadelphia Sixers 97:108

Prestiżowy pojedynek na Wschodzie dla jednej z drużyn, które marzą o ściągnięciu LeBrona Jamesa do siebie po tym sezonie. LBJ tradycyjnie nie zawiódł, zanotował 30 punktów, 9 zbiórek i 8 asyst, ale Cavs wyraźnie przegrali zbiórki i kiepsko (28%) rzucali z dystansu. JJ Redick dla Sixers zdobył 22 punkty (4/7 za 3 pkt.), Joel Embiid dodał 17 punktów i 14 zbiórek, a Ben Simmons zanotował swoje klasyczne 18+9+8.









Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves 108:99

Blazers wygrali piąty mecz z rzędu, w dodatku z bezpośrednim rywalem w tabeli i brakuje już im tylko 0.5 wygranej do trzeciego miejsca na Zachodzie. Doskonałą drugą połową znów mecz wyciągnął Damian Lillard, który tym razem zdobył 35 punktów. Nie pomogła świetna gra Karla – Anthony’ego Townsa, który zanotował 34 punkty i 17 zbiórek.

Sacramento Kings – Brooklyn Nets 116:111 (po dogrywce)

Głośno jest o innych debiutantach, ale coraz lepiej gra także Bogdan Bogdanović. To jego punkty w ważnych momentach (23 w meczu) przesądziły o wygranej Kings. Po 17 oczek zanotowali Wille Cauley-Stein i De’Aaron Fox.

