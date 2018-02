Budzik z Tissot: Kemba szaleje, Gortat pracuje

Kemba Walker nie zwalnia tempa, ale jego 40 punktów nie wystarczyło Hornets do wygranej w Portland. Marcin Gortat wrócił do spokojnej pracy w Wizards.

Washington Wizards – Boston Celtics 104:110 (dogrywka)

Marcin Gortat, wbrew licznym plotkom, został jednak w Waszyngtonie i zagrał niezły mecz, z 10 punktami, 10 zbiórkami i 4 asystami. Kluczową różnicę zrobił Kyrie Irving (28 pkt.), który nie miał długo dobrego dnia strzelecko, ale obudził się kiedy trzeba i w końcówce poprowadził zespół z Bostonu do wygranej.

Portland Trail Blazers – Charlotte Hornets 109:103 (dogrywka)

Tym razem to nie dwaj obwodowi strzelcy Blazers, ale środkowy Jusuf Nurkić był najlepszym graczem meczu. Bośniak wygrał pod koszem rywalizację z Dwightem Howardem, notując 24 punkty (10-14 z gry), 14 zbiórek i 4 bloki. Kemba Walker zaliczył drugą „czterdziestkę” w ciągu tygodnia, tym razem zdobywając okrągłe 40 punktów (6-11 z dystansu) i też pewnie odetchnął, że nie wymieniono go z Cavs.

Golden State Warriors – Dallas Mavericks 121:103

Do przerwy był remis, ale mistrzowie NBA wzięli się potem do roboty w meczu z jedną z najsłabszych drużyn ligi. Durant i Curry zaczęli trafiać trójki (obaj po 4), swoją lepszą wersję pokazał Draymond Green, który zagrał jeden z tych meczów, w których robił na boisku praktycznie wszystko. Nieśmiertelny Dirk Nowitzki dla gości zanotował 16 puntów, 11 zbiórek i aż 5 przechwytów.

LA Lakers – Oklahoma City Thunder 106:81

Wynik byłby niespodzianką, gdyby nie fakt, że zespoły grały w rezerwowych składach. W Thunder nie było Westbrooka i Anthony’ego, a w Lakers (oddanych do Cavs) Clarksona i Nance’a. Kentavious Caldwell-Pope rzucił 20 punktów, a Kyle Kuzma 19 dla drużyny z LA. Paul George (29 pkt., 9 zbiórek) zagrał na swoim dobry poziomie, ale w pojedynkę nie dał rady.

Toronto Raptors – New York Knicks 113:88

Orlando Magic – Atlanta Hawks 100:98

