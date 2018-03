Budzik z Tissot: Kevin Durant sam ogrywa Spurs

Niesamowita linijka statystyczna Kevina Duranta i podkręcona kostka Stephena Curry’ego. Celtics wygrywają w Minnesocie, Heat lepsi od Sixers.

Minnesota Timberwolves – Boston Celtics 109:117

Derrick Rose już się rozgrzewał z zespołem, ale w meczu nie zagrał. Wrócił za to Kyrie Irving i poprowadził Celtics (23 pkt., 8 asyst) do wyjazdowej wygranej. Al Horford miał 20 punktów, 8 zbiórek i 6 asyst, a przede wszystkim dużo dobrej obrony przeciwko Karl-Anhony’emu Townsowi. Kibice z Bostonu zadrżeli przy mocnym upadku Jaylena Browna, gracz z bólem głowy udał się na badania do szpitala.

Miami Heat – Philadephia Sixers 108:99

Dobry pojedynek środkowych. Sixers pod koszem nie potrafili zatrzymać Hassana Whiteside’a, który trafił 9/12 rzutów z gry i zdobył 26 punktów, szereg razy ogrywając Joela Embiida. Znów dobry mecz zagrał Dwyane Wade, który zanotował 16 oczek. Po meczu Embiidowi zostało tylko narzekanie na „brudną” grę Whiteside’a do dziennikarzy i na Twitterze.









Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns 115:87

Jeden z klasycznych w tym sezonie meczów, gdy jeden zespół gra o wygraną, a drugi niekoniecznie. W Suns przynajmniej Devin Booker się starał, który zdobył 30 punktów. Thunder rozstrzygnęli mecz w 3. kwarcie, Russell Westbrook zanotował 27 punktów, 8 zbiórek i 9 asyst. Corey Brewer wskoczył do pierwszej piątki i miał 17 punktów.

Golden State Warriors – San Antonio Spurs 110:107

Spurs ostatnio byli w dołku, ale mistrzom NBA ładnie się postawili. Gdy kontuzji kostki doznał na samym początku Steph Curry, sprawy w swoje ręce wziął Kevin Durant i zagrał za dwóch. W meczu zanotował 37 punktów, 11 zbiórek, 4 asysty i 4 bloki. W czwartej kwarcie sam odrobił straty do San Antonio, zdobywając 14 punktów z rzędu. Dla gości LaMarcus Aldridge zdobył 30 punktów.

Pozostałe wyniki:

Charlotte Hornets – Brooklyn Nets 111:125

