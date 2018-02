Budzik z Tissot: Klęska Celtics, klęska Warriors

Aż 50 punktów Kevina Duranta nie wystarczyło, aby wygrać w Portland; Celtics doznali kolejnej zaskakującej porażki na własnym parkiecie, Wizards odrobili aż 27 punktów straty.

Philadelphia Sixers – Miami Heat 104:102

Jeden z wielkich powrotów tej nocy – Sixers bez Joela Embiida przegrywali już 24 punktami. Rzut na wygraną trafił w ostatniej minucie JJ Reddick, a Ben Simmons zanotował jeszcze jedno triple – double w sezonie, mając 18 punktów, 12 zbiórek i 10 asyst. Już przydał się Marco Belinelli, który w debiucie zdobył 17 punktów.

New York Knicks – Washington Wizards 103:108

Drugi wielki come back. Wizards w MSG tracili do gospodarzy już nawet 27 punktów! Bradley Beal zdobył 36 punktów i miał największy udział w pościgu. Marcin Gortat zagrał 22 minuty, zanotował 6 punktów i 8 zbiórek. Jego zmiennik Ian Mahinmi (17 pkt., 8 zbiórek) zagrał jeden z najlepszych meczów w sezonie. Dla Knicks Tim Hardaway jr. zdobył w pierwszej połowie 32 punkty, ale w drugiej już tylko 5.

Boston Celtics – LA Clippers 119:129

Trzecia z rzędu porażka Celtics. Sprzedawany na prawo i lewo przez Clippers DeAndre Jordan zaskoczył także grą w ataku, notując (najlepsze w karierze) 30 punktów i jeszcze załamał Boston, trafiając 8-9 z rzutów wolnych. Kyrie Irving miał 33 punkty oraz 8 asyst, ale był jednym z niewielu jasnych punktów gospodarzy.









New Orleans Pelicans – LA Lakers 139:117

Goście nie ułatwili sobie sprawy zachowując się nerwowo – najpierw z boiska wyleciał Isaiah Thomas za awanturę z Rajonem Rondo, a potem trener Walton za krytykowanie sędziów. Nikt nie potrafił też zatrzymać niesamowitego Anthony’ego Davisa, który zanotował 42 punkty i 15 zbiórek.

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 123:117

Blazers zdołali wygrać z Warriors po 11 porażkach z rzędu. Udało się to mimo najlepszego występu Kevina Duranta od jego przejścia do Golden State (50 punktów). Damian Lillard nie był wcale gorszy i zdobył dla gospodarzy 44 punkty, a CJ McCollum dodał 29.

Utah Jazz – Phoenix Suns 107:97

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 127:117

Chicago Bulls – Toronto Raptors 98:122

Houston Rockets – Sacramento King 100:91

Brooklyn Nets – Indiana Pacers 103:108

Detroit Pistons – Atlanta Hawks 104:98

