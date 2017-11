Budzik z Tissot: Kyrie Irving nie do zatrzymania

Trwa wspaniała seria Boston Celtics, D’Angelo Russell daje wyjazdową wygraną Nets, a Golden State Warriors na dużym luzie ogrywają Miami Heat.

Atlanta Hawks – Boston Celtics 107:110

Hawks dopiero co sensacyjnie pokonali Cavs, a teraz zmusili do wysiłku Celtics. Kyrie Irving nie pozwolił jednak na wpadkę zespołu z Bostonu – zdobył aż 35 punktów i miał 7 asyst. Skutecznością imponował też Jayson Tatum, który miał 21 punktów (7-13 z gry) i 8 zbiórek. Alowi Horfordowi zabrakło tylko 1 asysty do triple – double, zanotował 15 pkt., 10 zb. i 9 asyst.

To już dziewiąta z rzędu wygrana Bostonu, którzy z bilansem 9-2 są obecnie najlepszą drużyną w NBA.

Phoenix Suns – Brooklyn Nets 92:98

D’Angelo Russell okazał się liderem z prawdziwego zdarzenia – uzbierał 23 punkty, 6 zbiórek i asyst. Allan Crabbe potwierdził, że służy mu gra w pierwszej piątce, dodał 15 punktów, trafiając 3-4 z dystansu.

Gospodarzom kompletnie zabrakło skuteczności – Devin Booker trafił tylko 6-15 z gry, a cały zespół miał 6-25 (24%) w rzutach z dystansu. Suns w ogóle trafili tylko 34% rzutów z gry. W ten sposób nie wygrasz nawet z Brooklyn Nets.









Golden State Warriors – Miami Heat 97:80

Dzień po ograniu LA Clippers, Heat nie starczyło już sił, by nawiązać walkę z mistrzami NBA. Gwiazdom Warriors upiekły się trochę gorsze występy, najskuteczniejszym graczem był Kevin Durant, z 21 puntami. Wszystkim w swoim stylu kierował Draymond Green, który miał 18 punktów i 9 zbiórek.

W ekipie z Miami w formie jest James Johnson (21 pkt., 9 zbiórek, 6 asyst), Goran Dragić dodał 18 oczek.

