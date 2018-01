Budzik z Tissot: Lakers ogrywają Celtics, Cavs znów źle

Noc dramatycznych końcówek w NBA – Lakers 1 punktem wygrali z Bostonem, Oklahoma też 1 pokonała Brooklyn. LeBron przeszedł do historii, ale Cavs znów przegrali.

San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers 114:102

O wielkim osiągnięciu LeBrona Jamesa piszemy oddzielnie, ale jest Cavaliers znów nie byli wielcy. Spurs na własnym parkiecie pewnie ograli pogrążonego w kryzysie rywala. LaMarcus Aldridge zdobył 30 punktów, trafiając świetne 12-18 z gry. Bardzo dobry mecz zagrał nowy pierwszy rozgrywający w Stan Antonio Dejounte Murray, który miał 19 punktów, 10 zbiórek, 3 asysty i aż 7 przechwytów. Nie zawiódł LBJ (28+9+7), reszta ekipy była jeszcze chyba z głową przy awanturach w szatni.

Oklahoma City Thunder – Brooklyn Nets 109:108

Duża niespodzianka wisiała na włosku, ale sprawę uratował 3 sekundy przed końcem meczu niezniszczalny Russell Westbrook. Lider Thunder zanotował 32 punkty i 6 asyst, Paul George miał 28 punktów i 9 zbiórek. W Nets dobrze grali rezerwowi (aż 55 punktów ławki!), a najskuteczniejszy był Joe Harris z 19 punktami.









Los Angeles Lakers – Boston Celtics 108:107

Mecz był doskonałym pojedynkiem dwóch strzelców Kyriego Irvinga (33 pkt.) z Kylem Kuzmą (28 pkt.). Rzut, który mógł dać Celtom wygraną miał jednak Marcus Smart, ale nie trafił trójki równo z syreną. W Lakers znów dobry mecz z ławki zagrał Jordan Clarkson, którzy rzucił 22 punkty.

Golden State Warriors – New York Knicks 123:112

Goście dali odpocząć Kristapsowi Porzingisowi i mistrzowie NBA wygrali relatywnie spokojnie. Kevin Durant mógł trochę pobawić się w rozgrywającego (14 asyst), kiedy błyszczał Steph Curry – 32 punkty, 8 celnych trójek. W Knicks na chwilę do pierwszej piątki zespołu wskoczył Michael Beasley i był najskuteczniejszym graczem – zdobył 21 punktów.

Orlando Magic – Sacramento Kings 99:105

Niewiele wskazywało na wyjazdową wygraną Kings, aż do momentu, gdy niespodziewanie wystrzelił Gareth Temple. Rezerwowy rzucający zdobył 19 ze swoich 34 punktów w decydującej kwarcie, w meczu trafił 1 z 17 rzutów! W sezonie notuje średnio 7.7 pkt na mecz…

