Budzik Tissot: Mocarz Dwight, klęska Wizards

Dwight Howard jak za najlepszych lat, Gortat i spółka upokorzeni w Miami, Russell Westbrook z 10. triple – double w sezonie, a San Antonio nadal w odwrocie.

adidas Dame D.O.L.L.A. – doskonałe buty Damiana Lillarda >>

Charlotte Hornets – Phoenix Suns 122:115

„Przeciwko Suns to co innego” powiecie i będzie w tym trochę racji. Ale Dwight Howard naprawdę demolował rywala, niczym „Superman” z czasów Orlando. Zanotował 30 punktów (10-15 z gry), 12 zbiórek i 4 bloki. Nicolas Batum dorzucił 29 punktów, 12 zbiórek i 7 asyst.

Miami Heat – Washington Wizards 129:102

Klęska Wizards stała się faktem już po trzech kwartach. Heat grali na doskonałej skuteczności – ponad 59% z gry zespołu w całym meczu. James Johnson zanotował 20 punktów i 5 asyst. W Wizards najwięcej zdobył rezerwowy rzucający Jodie Meeks (23.). Marcin Gortat należał do tych graczy, którzy wypadli fatalnie- w 17 minut na parkiecie miał 3 punkty (1-6 z gry) i 3 zbiórki.









Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs 104:94

To już ósma porażka w ostatnich 10 meczach Spurs i za chwilę będą musieli drżeć o udział w playoff. Russell Westbrook zanotował 21 punktów, 12 zbiórek i 10 asyst. Thunder po urazie Stevena Adamsa dostali nieoczekiwane wsparcie od Nicka Collisona, a Corey Brewer trafił dwie ważne trójki, co przecież nie jest jego specjalnością.

LA Clippers – Orlando Magic 113:105

Po przemeblowaniu składu Clippers wyglądają co najmniej przyzwoicie, wygrali 7 z 10 ostatnich meczów. Lou Williams zdobył 25 punktów, DeAndre Jordan mia 18 zbiórek. Dobry mecz także Milosa Teodosicia, który zanotował 15 punktów i 7 asyst. Dla Magic najwięcej zdobył Jonathon Simmons – 24 punkty.

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies 114:80

adidas Dame D.O.L.L.A. – doskonałe buty Damiana Lillarda >>