Budzik z Tissot: Pelikany zjadły Boston

Kolejny niesamowity mecz Anthony’ego Davisa kończy serię 7 zwycięstw Celtics, Evan Fournier z życiowym występem przeciwko Wolves, a Nikola Jokić pokazuje, że na boisku potrafi praktycznie wszystko.

Boston Celtics – New Orleans Pelicans 113:116 po dogrywce

Po tym, gdy zdobył 48 punktów i 17 zbiórek w Nowym Jorku, Anthony Davis wcale nie zamierzał zwalniać. W Bostonie zanotował 45 punktów i 16 zbiórek, co oznacza, że w ciągu dwóch ostatnich meczów miał 93 punkty i 33 zbiórki – to najlepszy tydzień w jego karierze. DeMarcous Cousins miał double-double (19+15), dobry mecz w barwach Pels zagrał również Jrue Holiday (23 punkty, 7 asyst). Kyrie Irving zdołał jeszcze doprowadzić do dogrywki, ale w niej – niezbyt skuteczni przez cały mecz Celtowie (39% z gry zespołu) – nie dali już rady. Po trzeciej wygranej z rzędu, Nowy Orlean jest już na szóstym miejscu na Zachodzie.

Orlando Magic – Minnesota Timberwoves 108:102

Szturm w ostatniej kwarcie dał nieznaczną wygraną zespołowi z Florydy. Najlepszy mecz w karierze zagrał Evan Fournier, który zdobył 32 punkty. Francuski rzucający trafił 6 z 12 rzutów z dystansu. Dobry dzień miał też inny strzelec – DJ Augustine, który dodał 18 punktów, a Bismack Biyombo zrobił swoje w obronie – miał 16 zbiórek i 5 bloków. W trakcie meczu doszło do bójki, po której z gry wykluczeni zostali Arron Afflalo i Nemanja Bjelica.









Denver Nuggets – Dallas Mavericks 105:102

Talent w ataku, smykałka do oryginalnych asyst, a teraz także różnica na tablicach. Nikola Jokić we wtorek też zagrał jeden z najlepszych meczów w karierze – zanotował 29 punktów, aż 18 zbiórek, 7 asyst i 2 przechwyty. Mavs zagrali rewelacyjną końcówkę (33:19 w 4. kwarcie), ale choć zbliżyli się na punkcik, meczu wygrać już nie zdołali. Gary Harris trafił oba rzuty wolne na sekundę przed końcem meczu. Dennis Smith Jr. trafił 12 z 18 rzutów, skończył z 25 punktami. Rookie jest jedną z niewielu radości zespołu z Teksasu, plączącego się w ogonie tabeli.

Portland Trail Blazers – Phoenix Suns 118:111

Blazers przerwali serię trzech porażek po pewnie wygranym spotkaniu – w trzeciej kwarcie mieli już nawet 27 punktów przewagi. 31 punktów rzucił Damian Lillard, 27 (6/10 za trzy) dodał CJ McCollum, a gościom nie pomógł świetny występ Devina Bookera, który zdobył 43 punkty.

